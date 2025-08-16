Director de OIJ aclara un detalle clave sobre víctima colateral del triple homicidio en Santa Ana

Autoridades judiciales consideran que uno de los fallecidos en el triple homicidio perpetrado en Pozos de Santa Ana, la noche de este viernes 15 de agosto, podría ser una víctima colateral que no estaba implicada en ninguna disputa.

LEA MÁS: Triple homicidio en Santa Ana: un detalle en redes sociales abre nueva hipótesis

Se trata de un hombre de apellidos González Santamaría, de 44 años. Él es una de las tres víctimas mortales del tiroteo, donde también murió un hombre de apellidos Garbanzo Rodríguez, de 39 años y otro sujeto de apellidos Sanabria Salas, de 36 años.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que, si bien la investigación se encuentra en una etapa muy temprana, sí es posible presumir que, en apariencia, el hombre de 44 años fue una víctima colateral.

Esta hipótesis fue confirmada a La Nación por el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien agregó que dos personas más, que resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros médicos en condición crítica, también serían víctimas no vinculadas con la disputa.

Los sujetos heridos son de apellido Pérez, de 36 años, que fue trasladado al hospital Calderón Guardia con un disparo en el tórax, y otro de apellido Mata, también de 36 años, que fue llevado al hospital México con una herida en la pierna.

La balacera ocurrió a eso de las 6:15 p. m. de este viernes, cuando las cinco personas implicadas se encontraban en un bar en Santa Ana.

Randall Zúñiga explicó que uno de los asesinados, conocido como “Mufasa”, compartió en sus redes sociales, a eso de las 2:30 p. m., una fotografía en el bar. Esta publicación alertó a un “grupo rival”, que al darse cuenta de la ubicación de “Mufasa” movilizó dos gatilleros al local comercial.

La hipótesis inicial del OIJ es que dos presuntos sicarios llegaron al local abordo de una moto y abrieron fuego.

“Los sujetos estacionaron la moto fuera del local, uno de ellos se quedó afuera mientras el otro ingresó y, por razones que se desconocen, disparó en múltiples ocasiones contra las víctimas. Mientras esto ocurría, un agente del OIJ que transitaba por el sector utilizó el arma de reglamento para repeler el ataque. Al parecer, este hirió a uno de los sospechosos”, explicó el organismo la mañana de este sábado.

Pese a esto, los dos gatilleros lograron huir a bordo de la motocicleta.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó que dentro del bar quedaron muchos indicios balísticos. Agentes judiciales levantaron el cuerpo y recolectaron 33 balas y dos armas de fuego. El caso está en investigación.

LEA MÁS: Triple homicidio en Santa Ana: agente del OIJ que pasaba por la zona habría herido a gatillero

Según declaraciones de Luis Moncada, jefe de la Policía Municipal de Santa Ana, se trataría de un homicidio por sicariato, ya que los sospechosos llegaron al bar buscando a alguien en particular.

No se descarta que algunos de los implicados estén asociados con disputas entre grupos delincuenciales.