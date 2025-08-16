Sucesos

Triple homicidio en Santa Ana: agente del OIJ que pasaba por la zona habría herido a gatillero

Policía judicial pasaba por la zona por coincidencia cuando escuchó la balacera e intervino con su arma de reglamento para herir a uno de los presuntos sicarios

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
Tres personas fallecidas y otras dos heridas en una balacera en Santa Ana.
Tres personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en una balacera en Santa Ana. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJSanta AnaTriple homicidioasesinato
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.