Triple homicidio en Santa Ana: agente del OIJ que pasaba por la zona habría herido a gatillero

Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que pasaba por Pozos de Santa Ana, la noche de este viernes 15 de agosto, habría logrado herir con su arma de reglamento a uno de los gatilleros involucrados en un triple homicidio. Así lo informó el propio organismo la mañana de este sábado.

La balacera, que según la Cruz Roja Costarricenses ocurrió a las 6:16 p. m., dejó también a dos personas heridas. La hipótesis inicial del OIJ es que estas cinco personas se encontraban dentro de un bar, cuando dos sujetos llegaron abordo de una moto y abrieron fuego.

“Los sujetos estacionaron la moto fuera del local, uno de ellos se quedó afuera mientras el otro ingresó y, por razones que se desconocen, disparó en múltiples ocasiones contra la víctimas. Mientras esto ocurría, un agente del OIJ que transitaba por el sector utilizó el arma de reglamento para repeler el ataque. Al parecer, este hirió a uno de los sospechosos”, explicó el organismo la mañana de este sábado.

Pese a esto, los dos gatilleros lograron huir a bordo de la motocicleta.

Las personas fallecidas eran de apellidos Garbanzo Rodríguez, de 39 años; Sanabria Salas, de 36 años; y González Santamaría, de 44 años. Se presume que este último fallecido sería una víctima colateral.

Los heridos son de apellido Pérez, de 36 años, que fue trasladado al hospital Calderón Guardia con un disparo en el tórax, y otro de apellido Mata, también de 36 años, que fue llevado al hospital México con una herida en la pierna. Ambos fueron trasladados en condición crítica.

Según declaraciones de Luis Moncada, jefe de la Policía Municipal de Santa Ana, se trataría de un sicariato. El oficial explicó que los sujetos en motocicleta llegaron al bar buscando a alguien en particular.

No se descarta que algunos de los implicados estén asociados con disputas entre grupos delincuenciales.

Oficial del OIJ habría lograron herir a uno de los sicarios (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

La noche del viernes, el subdirector del OIJ, Michael Soto, había confirmado que un agente del OIJ que pasaba por el sitio intervino cuando comenzaron los disparos, sin embargo, no se conocía que el policía judicial logró herir a uno sospechoso.

“Nuestro agente trató de intervenir, pero en apariencia, ya los homicidios habían ocurrido. Esto todo es muy preliminar. Pero sí, efectivamente un compañero iba pasando por ahí luego de volver de hacer ejercicio en el gimnasio”, indicó Soto en ese momento.

El subdirector del OIJ explicó la noche del viernes que no tienen del todo clara la dinámica del incidente. Por ejemplo, indicó que uno de los heridos trasladados al Hospital México podría ser una víctima colateral.

No obstante, Soto agregó que dentro del bar quedaron muchos indicios balísticos. Agentes judiciales levantaron el cuerpo y recolectaron 33 balas y dos armas de fuego. El caso está en investigación.

Mientras se realizaba el traslado, una de las patrullas de la Fuerza Pública que atendía la emergencia colisionó con otro vehículo en el centro de San José, lo que generó una segunda situación que también requirió atención antes del arribo al hospital.

Según reporte de Cruz Roja, en el lugar se valoraron cuatro pacientes, entre ellos un oficial de Fuerza Pública, quien también fue llevado en condición urgente al Hospital del Trauma.