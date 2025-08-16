Triple homicidio en Santa Ana: un detalle en redes sociales abre nueva hipótesis

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, explicó que una publicación en redes sociales habría delatado la ubicación de alias “Mufasa”, uno de los tres hombres asesinados en el triple homicidio perpetrado en Pozos de Santa Ana la noche del viernes 15 de agosto.

Zúñiga explicó que ayer, a eso de las 2:30 p. m., “Mufasa” compartió en sus redes sociales una fotografía en un bar.

Esta publicación alertó a un “grupo rival”, que al darse cuenta de la ubicación de “Mufasa” movilizó dos gatilleros al local comercial.

La hipótesis inicial del OIJ es que dos presuntos sicarios llegaron al local a eso de las 6:15 p. m., abordo de una moto, y abrieron fuego.

“Los sujetos estacionaron la moto fuera del local, uno de ellos se quedó afuera mientras el otro ingresó y, por razones que se desconocen, disparó en múltiples ocasiones contra las víctimas. Mientras esto ocurría, un agente del OIJ que transitaba por el sector utilizó el arma de reglamento para repeler el ataque. Al parecer, este hirió a uno de los sospechosos”, explicó el organismo la mañana de este sábado.

Pese a esto, los dos gatilleros lograron huir a bordo de la motocicleta.

Tres personas fallecidas y otras dos heridas en una balacera en un bar de Santa Ana. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

En el tiroteo resultaron asesinados tres hombres. Según el OIJ, uno de ellos, de apellidos González Santamaría, de 44 años, podría ser una víctima colateral que no estaba implicada en ninguna disputa.

En la escena también falleció un hombre de apellidos Garbanzo Rodríguez, de 39 años y otro sujeto de apellidos Sanabria Salas, de 36 años.

Esta hipótesis fue confirmada a La Nación por el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien agregó que dos personas más, que resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros médicos en condición crítica, también serían víctimas no vinculadas con la disputa.

Los sujetos heridos son de apellido Pérez, de 36 años, que fue trasladado al hospital Calderón Guardia con un disparo en el tórax, y otro de apellido Mata, también de 36 años, que fue llevado al hospital México con una herida en la pierna.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó que dentro del bar quedaron muchos indicios balísticos. Agentes judiciales levantaron el cuerpo y recolectaron 33 balas y dos armas de fuego. El caso está en investigación.