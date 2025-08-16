Crímenes

Triple homicidio en Santa Ana: un detalle en redes sociales abre nueva hipótesis

OIJ encontró 33 balas y dos armas de fuego en escena donde habría resultado asesinada una víctima colateral

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, explicó que una publicación en redes sociales habría delatado la ubicación de alias “Mufasa”, uno de los tres hombres asesinados en el triple homicidio perpetrado en Pozos de Santa Ana la noche del viernes 15 de agosto.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Triple homicidioSanta AnaOIJVíctima ColateralMufasa
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.