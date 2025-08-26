Familiar de víctima de triple homicidio en Quepos: “Se había ido de la casa y no sabíamos dónde vivía”

Sergio Zúñiga Ugarte, un vecino del cantón de Moravia en San José, es uno de los fallecidos tras el triple homicidio registrado la noche del lunes en el Cocal de Quepos.

La Nación conversó con un familiar del ofendido quien de forma escueta contó que el hombre de 32 años tenía poca comunicación con ellos: “Se había ido de la casa y no sabemos dónde vivía, tampoco sabemos quiénes son las personas que lo acompañaban. Él se iba y no sabíamos dónde estaba, llamaba de vez en cuando por teléfono público porque costaba que tuviera celular”, dijo el familiar quien pidió no revelar su nombre.

Al consultarle por lo ocurrido este familiar solo se limitó a decir que Sergio “se había ido de la casa por las razones evidentes de la noticia, era venta de drogas”, dijo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), trabaja el caso como un posible ajuste de cuentas vinculado con la lucha por territorios para la venta de drogas. Tras el ataque armado también fallecieron Henry Bonilla Sánchez de 53 años y una menor de 16.

El reporte del OIJ precisa que dos víctimas fueron encontradas dentro una vivienda a la que le prendieron fuego, uno de los hombres estaba dentro del inmueble junto a la adolescente, ambos presentaban heridas de arma de fuego.

A cien metros de esa casa las autoridades ubicaron los restos del tercer fallecido a quien le encontraron varias heridas por arma de fuego, según informó la Policía Judicial. Una cuarta persona fue llevada al Hospital Max Terán ya que también presentaba heridas por arma de fuego.

Este es el segundo caso de homicidio triple que ocurre en Quepos en dos meses, ya que el 14 de junio asesinaron dentro de una vivienda a un joven de apellido Vargas, de 20 años, un hombre de apellido Mena de 56 y a otra persona de entre 20 y 30 años.

La provincia de Puntarenas según datos del OIJ, reporta a la fecha al menos 79 homicidios incluyendo el caso de este lunes, hace un año a la misma fecha hubo 105 casos.