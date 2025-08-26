Sucesos

Familiar de víctima de triple homicidio en Quepos: “Se había ido de la casa y no sabíamos dónde vivía”

Un hombre de 32 años, otro de 53 y una menor de 16 son los fallecidos

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Los hechos ocurrieron en El Cocal de Quepos. Foto Facebook.
Los hechos ocurrieron en El Cocal de Quepos. Foto Facebook. (FAcebook/Los hechos ocurrieron en El Cocal de Quepos. Foto Facebook.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Triple homicidioQueposCocal
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.