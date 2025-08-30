Política

PUSC propone sacar jornadas 4-3 de plenario y aplicarle una vía legislativa ultrarrápida

Comisión especial tendría plazo de tres semanas para dictaminar y podría desechar todas las mociones, vencido el plazo

Por Aarón Sequeira

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) propone sacar la discusión del proyecto de ley sobre jornadas 4-3 del plenario de la Asamblea Legislativa, archivar el actual expediente y aplicarle una vía ultrarrápida a un nuevo texto.








