PUSC propone sacar jornadas 4-3 de plenario y aplicarle una vía legislativa ultrarrápida

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) propone sacar la discusión del proyecto de ley sobre jornadas 4-3 del plenario de la Asamblea Legislativa, archivar el actual expediente y aplicarle una vía ultrarrápida a un nuevo texto.

Se trata de un procedimiento especial establecido en el artículo 234 bis del Reglamento legislativo, que les permite a los diputados aprobar una moción específica con un procedimiento diferenciado para una iniciativa legal.

En la moción, puesta a consulta de las fracciones de los partidos Progreso Social Democrático (PPSD), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP), se plantea que el nuevo expediente con la propuesta sobre jornadas laborales de 12 horas vaya a una comisión especial con un plazo máximo de tres semanas calendario para dictaminar.

Aunque no se limita la cantidad de mociones que se puedan presentar en ese órgano especial, sí se establece que, una vez cumplido el plazo de las tres semanas, se desecharán las mociones que no se hayan tramitado.

La propuesta de la Unidad busca una salida al entrabamiento que vive el plenario de la Asamblea, frente a las 2.564 mociones de fondo presentadas al expediente 24.290, de las cuales solamente se han votado 483.

Con las 2.081 mociones pendientes al día de hoy, más las 2.564 mociones de revisión que se presentarían, la Asamblea estaría capturada con una sola discusión durante seis meses, es decir, hasta finales de febrero. Esto sin tomar en cuenta las semanas que deban dedicar a otros asuntos, obligatoriamente, como el Presupuesto Nacional 2026, durante el mes de noviembre.

Aunque ya cuenta con el aval de PUSC, PPSD, PNR y PLP, fracciones que suman 25 diputaciones, aún está bajo análisis de Liberación Nacional (PLN), agrupación que tiene 18 miembros y que es determinante para cualquier votación de mayoría calificada.

Alejandro Pacheco, jefe de la Unidad, aseguró que el presidente legislativo, Rodrigo Arias, manifestó su anuencia a dicha propuesta.

La vía ultrarrápida propuesta por la Unidad también requiere el aval de dos tercios de la Asamblea Legislativa, es decir, 38 votos, pues se trata de un mecanismo que limita al máximo el derecho de enmienda de los diputados.

Por ejemplo, ese mecanismo impide que un diputado pueda presentar más de una moción de fondo sobre cada uno de los artículos del proyecto en cuestión.

Eso impediría que suceda lo mismo que con el actual proyecto de jornadas 4-3, pues solo el Frente Amplio, que tiene seis integrantes, presentó 2.100 mociones de fondo para un texto que modifica cinco artículos del Código de Trabajo, añade dos artículos nuevos a esa ley y consta, también, de dos artículos transitorios.

El jefe del PUSC reconoció que es necesario aplicar el procedimiento especial con un expediente totalmente nuevo porque, de lo contrario, el proyecto arrastraría consigo todas las mociones pendientes.

Esa vía ultrarrápida también da la potestad a la presidencia legislativa de determinar cuáles mociones de fondo son admisibles y cuáles no, lo que implicaría que se pueda incluso desechar las que no cumplan con las normas aprobadas por el plenario del Congreso.

Si varios legisladores presentan mociones idénticas o equivalentes, la presidencia tendría la potestad de discutirlas en un solo acto, aunque las vote por separado.

Aparte de las mociones que se conozcan en el trámite inicial de la comisión, será también ese órgano el que someta a votación las mociones de fondo que se presenten en el plenario.

A diferencia de la actual vía rápida, la propuesta del PUSC sí permite conocer mociones de reiteración, que sí se tendrían que votar en el plenario, pero que serán limitadas por el tope a la cantidad de mociones de fondo que puede presentar cada congresista.

La vía ultrarrápida también fija un plazo de dos sesiones, después de iniciada la discusión, para votar el proyecto. Además, esa vía toma en cuenta la posibilidad de que se presente una consulta a la Sala Constitucional sobre los eventuales vicios que pueda contener el proyecto de jornadas 4-3.