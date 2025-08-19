Diputados explotan contra vía rápida de jornadas 4-3 por entrabamiento del plenario

Con apenas 217 mociones de fondo tramitadas sobre el proyecto de jornadas laborales extendidas 4-3, de las 2.564 presentadas, los diputados explotaron este lunes en el plenario de la Asamblea Legislativa contra la vía rápida aplicada al trámite de esa iniciativa.

Pese a que ya lo han señalado varias diputaciones en otros momentos, el diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pidió la palabra por el orden y alegó que se tramitan muy pocas mociones por semana.

En un cálculo al aire que hizo el socialcristiano, adujo que para el último día de abril de 2026 no se van a haber terminado de tramitar ni siquiera las 2.564 mociones de fondo.

“En la vida, uno tiene que aprender a ganar y a perder. Debemos que aceptar que el Frente Amplio, doña Monserrat (Ruiz, del PLN), doña Kattia (Cambronero, independiente), doña Dinorah (Barquero, también PLN), han ganado. No creo que sea correcto seguir viendo un proyecto que no va a avanzar”, manifestó Bojorges.

Pese al reparo de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea, de entrar en un debate sobre ese tema, finalmente cedió y durante una hora se dedicaron los diputados a pelear, en lugar de avanzar en el trámite de mociones.

Aunque es cierto que la Asamblea está avanzando muy lentamente en el trámite de las mociones de fondo, según un análisis que hizo La Nación, los números planteados por Bojorges son incorrectos.

Según el socialcristiano, en las cinco sesiones dedicadas a ese trámite, la semana pasada (lunes por la tarde, martes en la mañana y tarde, jueves mañana y tarde), solo se aprobaron 70 mociones, lo cual no es exacto.

A partir del lunes 11 de agosto, por la tarde, se empezaron a tramitar mociones, en sesiones de tres horas cada una, sin usar la palabra. En una sesión, martes por la mañana, se tramitaron hasta 29 mociones, en otras 23, 28 o 27; el jueves por la mañana, en una hora y media, solo se vieron 12, pero por una ruptura de cuórum.

En total, esa semana votaron 119 mociones. Si hubieran tenido siete sesiones dedicadas a ese tema, con un promedio de 29 mociones por sesión, habrían sacado 203 mociones.

Olga Morera, diputada de Nueva República, secundó a Bojorges, pero culpó al Frente Amplio por las mociones de fondo, que se convertirían en más de 5.000 mociones, con sus respectivas revisiones.

Una vez que Rodrigo Arias cedió a realizar el debate entre diputados, por media hora, por acuerdo con los jefes de fracción, la liberacionista Monserrat Ruiz manifestó que nadie ha ganado, pues el proyecto debería estar en una comisión buscando consensos y no entrabando el plenario legislativo, para que sea una propuesta justa para los trabajadores.

Sofía Guillén, del FA, enfatizó que una vía rápida sin consenso entre fuerzas políticas no va a llegar a ningún lado. “La vía rápida no es para imponer a una mayoría sobre una minoría, porque entonces la Constitución Política permite que la minoría tenga incidencia”, dijo.

La jefa del FA, Rocío Alfaro, enfatizó que efectivamente ninguna fracción gana nada con la Asamblea centrada en un solo proyecto, solo la bancada chavista, porque así nada puede avanzar.

“Yo me sorprendo de que se sorprendan. Lo que procede es dejar sin efecto esta vía rápida y que se tramite la iniciativa por la vía ordinaria”, dijo.

La independiente Kattia Cambronero apuntó que la Asamblea tiene que entender cuándo retroceder. “Es el momento de rectificar el error que cometieron algunos hace algún tiempo”, agregó la también independiente Johana Obando. Ella enfatizó que, en medio de una crisis de inseguridad como la actual, es imposible seguir discutiendo jornadas 4-3.

La jefa de los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, enfatizó que si solo se tardaran dos minutos en cada votación, se podrían tramitar todas las mociones en 10 días.

“No engañemos al ciudadano. Si queremos trabajar, lo podemos sacar”, agregó.

Con el cálculo hecho por este periódico, se pudo determinar que, a partir de este lunes, se tardarían 185 sesiones para tramitar las mociones de fondo restantes y las correspondientes revisiones, es decir, 26,4 semanas, 6,6 meses. Ese plazo se cumpliría la última semana de febrero.

Al final, después de los intercambios entre fracciones, no se tomó ninguna decisión y se continuó con el trámite de las mociones de fondo.