Diputados explotan contra vía rápida de jornadas 4-3 por entrabamiento del plenario

PUSC y oficialismo culpan al FA por 2.564 mociones de fondo que bloquean avance, mientras ese partido reclama que trámite expedito es para proyectos de consenso

Por Aarón Sequeira

Con apenas 217 mociones de fondo tramitadas sobre el proyecto de jornadas laborales extendidas 4-3, de las 2.564 presentadas, los diputados explotaron este lunes en el plenario de la Asamblea Legislativa contra la vía rápida aplicada al trámite de esa iniciativa.








