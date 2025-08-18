PUSC propone obligar a diputados a votar en tres minutos y endurecer la ‘guillotina’ en trámites de vía rápida

Tres diputados del PUSC impulsan reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa para obligar a los diputados a votar en un lapso máximo de tres minutos y endurecer la guillotina, herramienta parlamentaria que limita el uso de la palabra en el plenario, en los trámites de vía rápida de los proyectos de ley.

Adicionalmente, la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende obligar a que los diputados, durante las sesiones del plenario y de los demás órganos del Congreso, tengan que regresar al salón más rápido, cuando haya una ruptura de cuórum.

La cuarta reforma busca que sea posible, a través de una sola moción de orden, revisar varios actos legislativos. Es decir, una moción de orden podría servir para revisar varias votaciones a la vez.

Las cuatro modificaciones propuestas fueron presentadas por Alejandro Pacheco, jefe de la fracción de la Unidad; Carlos Felipe García y Daniela Rojas, quien fue la principal promotora de la vía rápida para el proyecto sobre jornadas 4-3.

Pacheco enfatizó que, con la práctica sobre esa vía rápida, se ha ido viendo que se pueden mejorar las reglas y construyeron las reformas con base en la experiencia de los últimos meses.

Votaciones más rápidas

Actualmente, las normas del Congreso no establecen un límite de tiempo para las votaciones que se realizan en los diferentes órganos. De hecho, según un cálculo de La Nación, votar cada moción de fondo sobre jornadas 4-3 toma, en promedio, casi siete minutos.

Incluso, hay votaciones que, desde que se abre el sistema para votar hasta que se cierra, tardan hasta 10 minutos. La propuesta de los socialcristianos es crear, como norma, un límite de tres minutos para cada votación.

Límite para restaurar el cuórum

La segunda propuesta del PUSC es reducir el plazo de cinco minutos que actualmente establece el Reglamento para que el cuórum de los órganos parlamentarios se restaure, luego de una ruptura.

La Constitución Política exige que haya 38 personas en el plenario para que una sesión sea legal. Sin embargo, con mucha frecuencia los congresistas salen, sea por necesidad o por estrategia.

La Unidad sugiere reducir de cinco a tres minutos ese plazo, mediante una reforma al artículo 34 del Reglamento. Si no se restituye el cuórum, se declarará roto, tal como sucede actualmente, con la sanción ya existente de que los ausentes pierdan la dieta.

Endurecer la ‘guillotina’ de la vía rápida

La guillotina es el mecanismo que permite fijar un plazo a la discusión de mociones de fondo de los proyectos en que se aplique el trámite expedito.

Actualmente, son 14 sesiones de plenario en las que se permite usar la palabra, para luego votar. A partir de la decimoquinta sesión, el Reglamento establece que todas las mociones restantes se deben votar sin discusión, pero necesariamente votarlas todas.

La Unidad sugiere reducir las sesiones de 14 a 10 y que las mociones que estén pendientes sean todas desechadas. Además, también limitarían la presentación de mociones por cada congresista, pues hoy uno solo puede presentar cientos o miles de mociones.

El PUSC plantea que cada diputado solo pueda presentar una moción por cada artículo que tenga el proyecto respectivo.

La cuarta reforma reglamentaria plantea que, con una sola moción de orden, se puedan revisar varios actos legislativos. En el trámite de jornadas 4-3, según las reglas actuales, los diputados pueden presentar tantas mociones de revisión como votaciones se han dado en el plenario.

“Estos cambios son indispensables para que la Asamblea sea más ágil, moderna y eficiente, sin sacrificar el debate democrático, pero evitando el abuso de maniobras dilatorias que atrasan el trabajo y afectan la atención de los problemas del país”, dijo Pacheco.