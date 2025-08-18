Política

PUSC propone obligar a diputados a votar en tres minutos y endurecer la ‘guillotina’ en trámites de vía rápida

Diputados de la Unidad afirman que en el Congreso se da el abuso de maniobras dilatorias para atrasar el trabajo

Por Aarón Sequeira

Tres diputados del PUSC impulsan reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa para obligar a los diputados a votar en un lapso máximo de tres minutos y endurecer la guillotina, herramienta parlamentaria que limita el uso de la palabra en el plenario, en los trámites de vía rápida de los proyectos de ley.








