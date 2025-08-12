Política

Cae la guillotina: Se acabó la discusión de mociones del proyecto de jornadas 4-3, ¿qué pasa con las 2.500 pendientes?

En 14 sesiones de plenario efectivas, con discusión, solamente se tramitaron 65 mociones de fondo

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Plenario Legislativo
El Frente Amplio presentó 2180 mociones de fondo contra el proyecto de jornadas 4-3. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jornadas 4-3Guillotina legislativaVía rápida a jornadas 4-3Jornadas excepcionales
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.