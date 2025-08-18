Política

Plan de jornadas 4-3 tendría capturado el plenario hasta las elecciones presidenciales

A un ritmo de entre 27 y 29 mociones tramitadas por sesión, con siete sesiones por semana, tomaría más de seis meses terminar solo con la votación de mociones

Por Aarón Sequeira
Plenario Legislativo
La jefa de los diputados chavistas del PPSD, Pilar Cisneros, asegura que los diputados deberían tardar, como máximo, dos minutos votando cada moción de fondo del proyecto de jornadas 4-3 y, con eso, tramitar todo en dos meses. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







