¿Qué va a pasar con la vía rápida de jornadas 4-3 que tiene capturado el plenario? Esto decidieron los jefes de fracción

Propuesta del PUSC es remitir el proyecto a una comisión; la del PLP, reducir tiempos, para dar paso a otros asuntos; Pilar Cisneros exige votaciones rápidas

Por Aarón Sequeira

El malestar de los diputados por el entrabamiento del plenario que genera el proyecto de jornadas 4-3 fue llevado a debate de los jefes de las fracciones legislativas, este jueves al mediodía, para analizar una eventual salida.








