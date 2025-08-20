Diputados logran nuevo récord de mociones tramitadas al plan de jornadas 4-3

Pese a las quejas y el descontento por el entrabamiento del plenario que significa la vía rápida del proyecto de jornadas 4-3, este martes los diputados lograron un nuevo récord de mociones de fondo tramitadas en una sola sesión.

En un lapso de tres horas, se tramitaron 40 mociones de fondo, cosa que no habían logrado hacer ningún día desde que empezó la tramitación de mociones sin uso de la palabra, gracias a la guillotina que impone la vía rápida.

La semana pasada, en cinco sesiones de plenario dedicadas exclusivamente a ese proyecto, tramitaron en total 119 mociones y la máxima cantidad de votaciones se dio el martes por la mañana, cuando llegaron a 29 mociones.

Otros días, la cantidad osciló entre 27 y 28. Sin embargo, luego del zafarrancho que se dio este lunes, cuando varios congresistas explotaron contra la vía rápida, e hicieron un llamado a buscar alguna opción, el plenario metió el acelerador.

El récord de mociones tramitadas este lunes por la tarde, a un promedio de 4,5 minutos por cada moción, podría cambiar el ritmo de trabajo si se mantuviera. Hasta la fecha, se han votado 296 mociones, de las 2.564 presentadas.

La Nación dio a conocer, este lunes, que si los diputados siguen tramitando las mociones sobre jornadas 4-3 a un ritmo de 6,75 minutos cada votación, terminarían de verlas a finales de febrero, incluyendo mociones de fondo y sus respectivas mociones de revisión.

En cambio, si se establece como norma una votación de 40 mociones en cada sesión de tres horas, podrían terminar el trámite a mediados de diciembre.

La diferencia en la sesión de este lunes por la tarde radica, en parte, en que dirigieron la sesión del plenario el primer secretario, Carlos Felipe García, y la vicepresidenta, Vanessa Castro, en sustitución del presidente legislativo, Rodrigo Arias.

Pese al inusual avance de este lunes, tampoco se ha llegado al panorama ideal que ha planteado la jefa de la fracción de gobierno, Pilar Cisneros, quien asegura que cada votación se debería tomar un máximo de dos minutos y, de esa forma, salir de la discusión en dos meses.

Frente Amplio propone frenar vía rápida

Mientras tanto, la fracción del Frente Amplio presentó, este lunes, una moción de orden para echar atrás la vía rápida de jornadas 4-3, que necesitaría una votación calificada de 38 congresistas para aprobarse.

“Esta moción tiene la firma de varias fracciones e independientes. Poco a poco, el plenario va llegando a la conclusión de que no tiene viabilidad política haberle aplicado vía rápida a un proyecto sin posibilidades de consenso”, explicó Rocío Alfaro, jefa del Frente Amplio.

La diputada habló de regresar la iniciativa a su trámite original o buscar otra opción, que no entrabe el plenario ni las comisiones. Alfaro aseguró que están abiertos a otras posibilidades, porque dijo que los últimos meses del periodo parlamentario se debe utilizar en iniciativas que sí tengan consenso y sean urgentes para el país.

Ya varias bancadas parlamentarias, incluso las que están a favor de las jornadas laborales extendidas, están escuchando con más atención las propuestas de salir del atolladero en que los metió la vía rápida y las 2000 mociones frenteamplistas.

No obstante, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, anunció que prefiere poner ese debate en manos de las jefaturas de las fracciones legislativas, este jueves.