Política

Diputados logran nuevo récord de mociones tramitadas al plan de jornadas 4-3

Pese a poco avance de días anteriores, este martes lograron lo que no habían podido en días anteriores

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

Pese a las quejas y el descontento por el entrabamiento del plenario que significa la vía rápida del proyecto de jornadas 4-3, este martes los diputados lograron un nuevo récord de mociones de fondo tramitadas en una sola sesión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jornadas 4-3Mociones de fondoVía rápida
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.