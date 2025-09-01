Sucesos

Madre de dos menores es la víctima colateral del doble homicidio en Limón

25 personas han sido víctimas inocentes de conflictos entre grupos delictivos

Por Christian Montero

En la madrugada del domingo 31 de agosto, Ginnette Sabina Martínez Loaiza estaba en las afueras de la discoteca Don Juan, en el centro de Limón, cuando dos sicarios dispararon indiscriminadamente. Los asesinos iban por un hombre en particular, pero asesinaron también a Ginnette y dejaron otras cuatro personas malheridas.








Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

