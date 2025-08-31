Violencia sin freno: Costa Rica amaneció con cuatro homicidios en San José, Limón y Puntarenas

La violencia que afecta al país sigue cobrando vidas, entre la noche del sábado 30 y la madrugada del domingo 31 de agosto, tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como Fuerza Pública, atendieron cuatro asesinatos.

El primero de los casos ocurrió a eso de las siete de la noche del sábado en San José, distrito Uruca, frente al centro comercial Plaza Uruka, en donde un sujeto de apellidos González Ramos, alias Picudo, fue atacado con arma de fuego.

El hombre viajaba en un vehículo todoterreno que fue impactado en al menos 24 ocasiones. Alias Picudo, quien sería el presunto cabecilla de una estructura de la Carpio conocida con ese mismo mote, fue llevado al Hospital México en donde falleció poco después.

Con el ofendido viajaban dos personas, otro sujeto, alias Pluma, quien salió ileso y una mujer de apellido García, herida en un glúteo.

Un hombre de apellidos González Ramos, alias Picudo, presunto líder de la estructura criminal "los Picudos", radicada en la Carpio, murió tras ser atacado con arma de fuego mientras se movilizaba en este vehículo en el que fue llevado al Hospital México, donde lo declararon fallecido poco después. (Foto cor/Foto: cortesía)

Otros dos homicidios ocurrieron en el centro de Limón a las 2:30 a.m., del domingo cuando al menos dos sicarios llegaron a las afueras de la discoteca Don Juan y al parecer dispararon contra un hombre de apellidos Sevilla Briones, presuntamente vinculado al grupo criminal conocido como los Hondureños o la H.

Producto de la forma indiscriminada en que actuaron los pistoleros, cinco personas resultaron heridas, entre ellas una mujer de apellidos Martínez Loaiza, quien murió en el Hospital Tony Facio, debido a que recibió dos impactos en el abdomen.

Se presume que Martínez sería víctima colateral de la agresión dirigida contra Sevilla. Ella es la segunda víctima inocente de balaceras en la última semana, pues el jueves 28 de agosto en Quepos, Puntarenas, Susana Rodríguez Mora, una joven madre de 28 años, falleció en un ataque armado donde el objetivo era un hombre de apellido Rojas.

A la fecha, el OIJ reporta al menos 25 víctimas colaterales, de las cuales ocho son mujeres, lo que iguala la cifra de femeninas muertas por esta causa si se compara con el mismo periodo del año pasado.

Un hombre de apellidos Sevilla Briones fue asesinado frente a una discoteca en el centro de Limón, en ese mismo hecho murió una mujer apellidada Martínez Loaiza, quien habría sido víctima colateral de una balacera que dejó heridas a cinco personas más. (Reyner Montero/Foto: Reiner Montero)

El cuarto homicidio ocurrió en Sabalito de Coto Brus, Puntarenas, en donde un hombre de apellido Montezuma Jiménez fue herido con un arma blanca, en medio de una riña en un bar.

Montezuma falleció en el sitio, de acuerdo con el reporte policial.

Según las estadísticas de la Policía Judicial, hasta este domingo han ocurrido al menos 581 homicidios en todo el país. San José, con 195 muertes (incluyendo el caso del sábado en la noche en la Uruca) es la provincia con más hechos violentos. Le sigue Limón que reporta 120 asesinatos, Puntarenas registra 84 casos, Alajuela, 64; Guanacaste, 55; Cartago, 39 y Heredia, 24.

Colaboró en esta información Reiner Montero.