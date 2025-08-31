Sucesos

Violencia sin freno: Costa Rica amaneció con cuatro homicidios en San José, Limón y Puntarenas

Hechos incluyen un doble homicidio en donde una mujer habría sido víctima colateral

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

La violencia que afecta al país sigue cobrando vidas, entre la noche del sábado 30 y la madrugada del domingo 31 de agosto, tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como Fuerza Pública, atendieron cuatro asesinatos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidiosPicudoLa Hvíctima colateralLimón
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.