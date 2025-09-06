Política

Así relató Bulgarelli cómo Rodrigo Chaves le exigió entregar $32.000 a Choreco

Presidenta de la comisión especial sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves leyó tres extractos de la declaración del empresario

Por Aarón Sequeira

La presidenta de la comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, la diputada Andrea Álvarez, leyó tres fragmentos de la declaración de Christian Bulgarelli ante el fiscal general, Carlo Díaz, sobre cómo el mandatario le pidió entregar $32.000 de un contrato al exasesor presidencial Federico “Choreco” Cruz.








