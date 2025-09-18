Política

14 diputados del PLN ya están seguros de su voto sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves

Cuatro legisladores liberacionistas se ausentaron de reunión donde Andrea Álvarez presentó el informe sobre la acusación contra Rodrigo Chaves y aún no están claras sus posiciones.

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Diputados en Limón
El diputado José Joaquín Hernández persiste en sus dudas sobre levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves. Aseguró que definirá su voto el lunes. Pedro Rojas (atrás) está de viaje, en China, pero sí volvería para la sesión del próximo lunes. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PLNLevantamiento de inmunidadRodrigo ChavesÓscar Izquierdo
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.