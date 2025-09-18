14 diputados del PLN ya están seguros de su voto sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves

El diputado José Joaquín Hernández persiste en sus dudas sobre levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves. Aseguró que definirá su voto el lunes. Pedro Rojas (atrás) está de viaje, en China, pero sí volvería para la sesión del próximo lunes.

Al menos 14 de los 18 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) ya tienen claros sus votos sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte una causa penal por el delito de concusión.

La bancada verdiblanca tuvo una reunión este martes por la noche, en la que la diputada Andrea Álvarez presentó las conclusiones del informe de la comisión especial que recomendó quitarle el fuero al mandatario para que pueda enfrentar la acusación del fiscal general, Carlo Díaz.

A la cita solamente llegaron 13 congresistas de Liberación, pues dos de ellos, Pedro Rojas y Katherine Moreira, se encuentran fuera del país. Carolina Delgado tenía sesión de la Comisión de Turismo, órgano que preside, y José Joaquín Hernández alegó que se sentía mal.

Aunque el presidente legislativo, Rodrigo Arias, tampoco llegó a la cita, él ya había hecho pública su decisión de votar a favor de quitarle la inmunidad a Chaves.

Al cierre de la reunión de los liberacionistas, el jefe de la bancada, Óscar Izquierdo, dijo a La Nación que todos los diputados presentes en la reunión están a favor de levantar la inmunidad al mandatario.

El grupo lo conformarían Izquierdo; la subjefa, Alejandra Larios; Andrea Álvarez, Danny Vargas, Dinorah Barquero, Montserrat Ruiz, Paulina Ramírez, Rosaura Méndez, Kattia Rivera, Luis Fernando Mendoza, Francisco Nicolás, Sonia Rojas y Geison Valverde. Junto con Arias, los votos seguros son ya 14.

“De los que estuvimos presentes, y después de la explicación de la diputada Álvarez, hay una posición de consenso de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves”, puntualizó Izquierdo.

El vocero verdiblanco comentó que, aparte de José Joaquín Hernández, nadie más le ha planteado que tenga dudas sobre el voto.

Izquierdo enfatizó que hicieron un análisis serio y responsable sobre la petición de la Corte Suprema de Justicia para levantarle la inmunidad al mandatario.

La Físcalía acusa a Rodrigo Chaves de exigirle al empresario audiovisual Christian Bulgarelli transferirle $32.000 al asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, a cambio de la adjudicación del contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Esa actuación constituye, según Carlo Díaz, el delito de concusión. El lunes próximo, los diputados decidirán si le quitan la inmunidad a Chaves para que afronte la causa penal por esa acusación.

La Nación le preguntó a Hernández, este miércoles, si ya había tomado una decisión, pues la semana pasada dijo que estaba analizando el caso y estudiando el expediente.

A través de un mensaje por WhatsApp, el sancarleño dijo que no ha definido su posición y que lo hará hasta el lunes.

También se le preguntó a Carolina Delgado sobre su voto, pero al cierre de este artículo no había respondido.

A través de un comunicado, este miércoles, Danny Vargas explicó que el levantamiento de la inmunidad busca enviar un mensaje de igualdad ante la ley.

El liberacionista enfatizó que es una decisión histórica, sin precedentes, y fundamentada en principios de responsabilidad institucional, transparencia y respeto por la separación de poderes.

“El voto no constituye un juicio de culpabilidad, sino un acto de responsabilidad democrática. Corresponde al Poder Judicial -y no al ámbito político- esclarecer los hechos y determinar si existió o no una conducta delictiva”, agregó Vargas.

Aparte de los 14 liberacionistas, ya los seis frenteamplistas confirmaron sus votos a favor de levantar la inmunidad de Chaves, así como tres socialcristianos.