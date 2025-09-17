Política

Christian Bulgarelli denuncia que Rodrigo Chaves lo amenazó, mediante el director del BCIE, para que retirara testimonio o habría consecuencias

Productor audiovisual relató presiones al fiscal general por el caso BCIE-Cariñitos y denunció al mandatario y al exdiputado Erwen Masís por un presunto delito de coacción

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero y Aarón Sequeira
Bulgarelli contra Chaves y Erwen
El empresario audiovisual Christian Bulgarelli denunció al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y al director por Costa Rica ante el BCIE, Erwen Masís, por el presunto delito de coacción, pues supuestamente lo han amenazado para que cambie su testimonio contra el mandatario. (Archivo LN/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christian BulgarelliRodrigo ChavesErwen MasisCaso BCIE-cariñitosBCIE
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.