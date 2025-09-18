Lea aquí la denuncia completa presentada por Christian Bulgarelli contra Rodrigo Chaves y Erwen Masís

Christian Bulgarelli, testigo de la corona en el caso 'BCIE-Cariñitos' denunció ante el Ministerio Público al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por supuestas amenazas en su contra y su familia. Foto:

El productor audiovisual, Christian Bulgarelli Rojas, denunció penalmente al presidente Rodrigo Chaves Robles y al exdiputado Erwen Masís, director por Costa Rica ante el BCIE, por supuestamente amenazarlo para que cambie su testimonio en el caso BCIE-Cariñitos, por el cual el mandatario fue acusado de concusión.

Según Bulgarelli, recibió las amenazas mediante Masís, a quien describió como “operador político” de Chaves. A ambos les achaca un supuesto delito de coacción. Así lo dijo, la mañana de este miércoles, en una denuncia interpuesta ante el fiscal general, Carlo Díaz.

Lea aquí la denuncia interpuesta por Bulgarelli este miércoles, a las 9 a. m.

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1oDrNdvzDEt7kvHicQDkTbC36odoi7VUD/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Actualmente, Rodrigo Chaves enfrenta una acusación por un presunto delito de concusión relacionado con un contrato de $405.000 adjudicado a la firma RMC La Productora S. A., de Christian Bulgarelli, para que brindara servicios de comunicación a la Casa Presidencial entre el 2022 y el 2023.

La Fiscalía General elevó el caso a la Corte Plena, que acordó solicitar a la Asamblea Legislativa quitarle la inmunidad a Chaves para que afronte la causa penal.

El próximo lunes, los diputados decidirán si le quitan el fuero, o bien, si la causa queda en pausa hasta que él deje la Presidencia el 8 de mayo del 2026.