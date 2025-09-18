Política

Lea aquí la denuncia completa presentada por Christian Bulgarelli contra Rodrigo Chaves y Erwen Masís

Productor audiovisual relató presiones al fiscal general, Carlo Díaz, por el caso BCIE-Cariñitos. Denunció a Chaves y a Masís por un presunto delito de coacción

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira y Natasha Cambronero
Christian Bulgarelli denunció ante el Ministerio Público al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por supuestas amenazas contra su persona y su familia.
Christian Bulgarelli, testigo de la corona en el caso 'BCIE-Cariñitos' denunció ante el Ministerio Público al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por supuestas amenazas en su contra y su familia. Foto: (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christian BulgarelliCaso BCIE-CariñitosRodrigo ChavesErwen MasísBCIEFiscalía GeneralCarlo Díaz
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.