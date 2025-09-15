Política

Vicepresidenta legislativa ya tomó decisión sobre levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves: estas son sus razones

Asamblea conocerá informe de comisión especial el lunes 22 de setiembre. Ese día decidirá si avanza causa penal contra el presidente; poco a poco los diputados deciden su voto

Por Aarón Sequeira
22/08/2025 El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. y ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán
La Asamblea Legislativa discutirá el próximo lunes si levanta la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, para que afronte una causa penal por el delito de concusión. Foto: (John Durán/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

