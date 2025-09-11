Política

Rodrigo Chaves confirmó asistencia a sesión en que diputados definirán si levantan su inmunidad o no

Jefa oficialista, Pilar Cisneros, aseguró este jueves, en reunión de jefaturas de fracción, que ya el presidente irá a la sesión de la Asamblea el lunes 22 de setiembre.

Por Aarón Sequeira

Aunque Rodrigo Chaves dijo este miércoles que no ha decidido si asistirá o no a la votación de la Asamblea Legislativa sobre el levantamiento de su inmunidad, en realidad ya decidió que sí asistirá a la sesión del Congreso.








Levantamiento de inmunidadRodrigo ChavesPilar Cisneros
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

