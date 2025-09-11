Rodrigo Chaves confirmó asistencia a sesión en que diputados definirán si levantan su inmunidad o no

Aunque Rodrigo Chaves dijo este miércoles que no ha decidido si asistirá o no a la votación de la Asamblea Legislativa sobre el levantamiento de su inmunidad, en realidad ya decidió que sí asistirá a la sesión del Congreso.

Así lo aseguró la jefa oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, este jueves al mediodía, durante la reunión semanal de las jefaturas de fracción.

Cuando los voceros partidarios discutían la petición de Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), para cambiar la fecha del 22 de setiembre, ya acordada por los jefes, Cisneros indicó que ya Chaves tiene apartada esa fecha y ella le confirmó al presidente legislativo, Rodrigo Arias, que el mandatario asistirá.

De hecho, Arias comentó a varios medios que él mismo pidió al subjefe chavista, Daniel Vargas, que consultara la disponibilidad de Chaves para ese lunes 22.

El legislador, luego de comunicarse con el despacho presidencial, así se lo confirmó al presidente del Congreso; luego, fue Cisneros la que se lo reconfirmó a Arias, de forma verbal, pero informal. El presidente del Congreso agregó que aún espera la respuesta formal de Chaves, sobre todo después de lo dicho este miércoles por el mandatario.

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia de la República, el miércoles, Rodrigo Chaves dijo que estaba pensando si asistiría al Congreso o no.

Tal como lo establece el Reglamento de la Asamblea, norma que posee rango legal, el funcionario acusado penalmente, en este caso Chaves, puede asistir a la sesión de la Asamblea para que se lea, frente a él, el informe de la comisión especial sobre su inmunidad y se le concederá la palabra, para que exponga lo que juzgue conveniente.

Arias señaló que él no decidió arbitrariamente el plazo de 30 minutos, sino que como la lectura del informe se hará por unos 15 minutos, él le dio el doble del tiempo al presidente Chaves.

Además, señaló que la norma solo le permite al acusado exponer, no a su abogado, ni tampoco permite ningún intercambio ni interrogatorio.

Luego, debe salir del plenario para que los congresistas empiecen el debate y finalmente voten si hay lugar a formación de causa y le quitan el fuero de improcedibilidad, para que eventualmente vaya a juicio en el Tribunal de la Corte Plena.

En la conferencia de Zapote, Chaves se quejó de que Rodrigo Arias le hubiera puesto como condición que solo hable por un corto tiempo, cuando en realidad se trata de una norma establecida en el Reglamento legislativo, que tiene rango legal.

Aunque la norma no establece plazo, Arias puntualizó que él tendrá el doble del tiempo que las diputadas que recomendaron que se le quite el fuero.

También reclamó Chaves que no pueda ir su abogado ni pueda haber preguntas y respuestas, pero de nuevo, se trata de normas reglamentarias ya establecidas para la Asamblea Legislativa.

De hecho, en la comisión especial sobre el levantamiento de su inmunidad, Rodrigo Chaves y su abogado, José Miguel Villalobos, se extendieron por todo el tiempo que les dio la presidenta de ese órgano, la diputada Andrea Álvarez, y dejaron plasmado su argumento.

Ahora, Chaves se queja de que, supuestamente, no le den derecho de defensa ni haya presunción de inocencia.

En la conferencia del miércoles, dijo que anunciaría oficialmente, el 19 o 20 de setiembre, si finalmente asistiría, pero en realidad ya lo hizo en comunicación informal al Congreso, a través de sus voceros.

Noticia en desarrollo