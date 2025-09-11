Política

Rodrigo Chaves no ha decidido si irá a la votación sobre su inmunidad en la Asamblea Legislativa

Chaves tendría 30 minutos para exponer su posición antes de que los diputados voten si levantan la inmunidad por el presunto delito de concusión

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
El presidente Rodrigo Chaves habló del levantamiento de su inmunidad durante la conferencia semanal de Casa Presidencial, este 2 de julio.
El presidente Rodrigo Chaves cuestionó las condiciones en las que declararía ante los diputados. (Julieth Méndez/Casa Presidencial)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesInmunidadAsamblea Legislativa
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.