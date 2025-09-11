Rodrigo Arias ya decidió su voto sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, ya definió cómo va a votar, el lunes 22 de setiembre, sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves para que afronte una causa penal por el presunto delito de concusión.

El jerarca legislativo aseguró que votará a favor de quitarle el fuero al presidente de la República y enfatizó que él se siente muy complacido de que el sistema democrático esté funcionando, mediante los mecanismos establecidos en la Constitución Política.

En el caso de su fracción, el Partido Liberación Nacional (PLN), Arias aseguró que tomará su decisión final el lunes próximo.

Noticia en desarrollo