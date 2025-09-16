Política

Juan Carlos Hidalgo hizo recomendación a diputados del PUSC sobre levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves

Candidato presidencial se reunió este martes, al mediodía, con los diputados de la Unidad Social Cristiana, incluido Leslye Bojorges, y les hizo una petición sobre el fuero de Rodrigo Chaves.

Por Aarón Sequeira

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, les hizo una recomendación a los diputados de su fracción legislativa, este martes, sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves para que afronte una causa penal por el presunto delito de concusión.








Juan Carlos HidalgoCandidato presidencialPUSCLevantamiento de inmunidadRodrigo ChavesVanessa Castro
