Juan Carlos Hidalgo hizo recomendación a diputados del PUSC sobre levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, les hizo una recomendación a los diputados de su fracción legislativa, este martes, sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves para que afronte una causa penal por el presunto delito de concusión.

En la reunión semanal de la bancada socialcristiana, Hidalgo les recomendó votar a favor de quitarle el fuero al presidente de la República, discusión que se realizará en la Asamblea Legislativa, el próximo lunes, partir de las 2 p. m.

Así lo confirmó el jefe de la fracción parlamentaria, el diputado Alejandro Pacheco, luego de la reunión de este martes.

Tres votos a favor de quitar fuero, uno en contra

Por ahora, la fracción de la Unidad no ha tomado una decisión como grupo. Solamente dos de los nueve miembros de esa tienda política ya habían revelado sus posiciones públicamente, de previo a este martes.

Primero fue Leslye Bojorges, quien tiempo atrás fue cercano a Chaves. Él dijo que no votará para levantar la inmunidad del mandatario, porque no le gustaría hacerle a otra persona lo que no quisiera que le hagan a él.

Tal como el presidente de la República, Bojorges también está bajo investigación de la Fiscalía General de la República, por presunta corrupción.

En el caso de la vicepresidenta del Congreso, la socialcristiana Vanessa Castro, reveló que ella votará a favor de quitarle el fuero de improcedibilidad al presidente.

La diputada afirmó a este medio que Costa Rica es un Estado de derecho, con controles y equilibrios en el poder. También señaló que levantarle la inmunidad al presidente no significa que ella esté prejuzgando que haya culpabilidad en las actuaciones de las que está acusado Rodrigo Chaves, sino que considera necesario habilitar que, a través de su voto, los tribunales hagan su trabajo de manera correcta.

Aparte dar a conocer la petición de Juan Carlos Hidalgo, Alejandro Pacheco también confirmó que él mismo va a votar a favor de quitarle el fuero de improcedibilidad al mandatario, el próximo lunes.

“Todos somos iguales ante la ley. Revisando el expediente, creo que hay elementos de juicio para que el caso vaya al Poder Judicial y el presidente tenga que ir ahí a defenderse. Nosotros no estamos condenando, simplemente estamos diciendo que se le levante el fuero para que él pueda ir a defenderse a los tribunales”, dijo Pacheco.

El jefe socialcristiano agregó que ellos no pueden ser obstruccionistas de la justicia, sino que se debe autorizar que el proceso continúe.

El tercer voto ya confirmado en la Unidad es el de Carlos Felipe García, quien votará afirmativamente para levantar la inmunidad del mandatario.

Pacheco también explicó que dos diputados de la Unidad no llegarán el lunes a la sesión donde se debatirá el levantamiento de la inmunidad del presidente: la guanacasteca Melina Ajoy y el puntarenense Carlos Andrés Robles, quien se ha declarado en varias ocasiones amigo del presidente de la República.

El jefe de la Unidad dijo que el porteño tiene programado, desde tiempo atrás, un viaje a Panamá esa semana.

Respecto a Daniela Rojas, Horacio Alvarado y María Marta Carballo, están analizando el expediente antes de tomar una decisión.