Política

Fabricio Alvarado votará en contra de levantar inmunidad a Rodrigo Chaves, pero le exige dar cuentas por la ola de criminalidad

Nueva República confirmó este lunes que sus seis votos serán negativos, en sintonía con la posición de la fracción chavista y parte del PUSC.

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

La fracción legislativa del Partido Nueva República confirmó este lunes, a través de su jefe, Fabricio Alvarado, que votará en contra de levantarle la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el caso BCIE-Cariñitos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inmunidad presidencialLevantamiento de inmunidadRodrigo ChavesCaso BCIE-CariñitosFiscalía GeneralCarlo DíazChristian Bulgarelli
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.