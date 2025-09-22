Fabricio Alvarado votará en contra de levantar inmunidad a Rodrigo Chaves, pero le exige dar cuentas por la ola de criminalidad

La fracción legislativa del Partido Nueva República confirmó este lunes, a través de su jefe, Fabricio Alvarado, que votará en contra de levantarle la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el caso BCIE-Cariñitos.

El diputado y candidato presidencial alegó que se niegan a “seguir con un show político que golpeará el sagrado proceso democrático hacia el que vamos”, en referencia a las elecciones nacionales de febrero de 2026.

Alvarado adujo que, para ellos, esa es la decisión “más acertada para la democracia”.

Aunque se trata de una prerrogativa que la Constitución Política les otorga a los diputados, Fabricio Alvarado calificó el proceso sobre levantamiento del fuero de Chaves para que sea procesado judicialmente como una pérdida de tiempo.

“Los diputados deberían utilizar este control político para que el gobierno rinda cuentas por lo que de verdad importa y de verdad afecta a la gente”, indicó.

El jefe de Nueva República adujo que Chaves podrá responder a la justicia después de terminar su mandato presidencial, “como otros presidentes lo han hecho”.

¿Por qué le abrió las puertas al narco?

Aunque están votando para evitar que Rodrigo Chaves responda ante los tribunales de justicia, Fabricio Alvarado dijo que el presidente debería contestar “por qué le abrió las puertas de par en par al narcotráfico”.

El diputado también alegó que Chaves debe responder por qué no redujo la criminalidad, sino que más bien la aumentó en las calles, lo mismo que el apagón educativo y las listas de espera en los hospitales, así como el abandono en las costas.

Alvarado arguyó que el presidente de la República también debe explicar por qué “fue tibio los cuatro años en la defensa de los valores conservadores”.

En un video con un tono de spot electoral, Fabricio Alvarado dijo que “Costa Rica lo que necesita es una nueva república constructora de puentes de desarrollo”.