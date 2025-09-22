Política

Johana Obando dice que gobierno y diputados habrían negociado embajadas, despidos y dádivas

La legisladora independiente hizo la afirmación durante la sesión del plenario para definir si se retira el fuero al presidente de la República

Por Lucía Astorga
debate sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves
Johana Obando afirmó que se dieron llamadas entre Zapote y Cuesta de Moras para influir en el voto de los diputados. (JOHN DURAN/John Durán)







Johana ObandoInmunidad presidencialRodrigo ChavesBCIE-Cariñitos
