Fracción chavista exige rechazar de plano petición del TSE sobre inmunidad de Rodrigo Chaves; Vanessa Castro fija fecha para resolución

Jefes de fracción debatieron sobre solicitud del Tribunal en relación con proceso de las denuncias por beligerancia política; acuerdo fue estudiar criterios a fondo.

Por Aarón Sequeira

Los jefes chavistas de Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros y Daniel Vargas, exigieron que la Asamblea Legislativa rechace de plano la solicitud que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantarle la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, como parte de un proceso de investigación de 15 denuncias de beligerancia política.








