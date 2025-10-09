Política

TSE ordena al Gobierno retirar campaña ‘Cayó la Mordaza’, tras amparo de la Defensoría

Magistrados admitieron la gestión presentada por la defensora Angie Cruickshank, contra las publicaciones hechas en los perfiles de redes sociales de las instituciones públicas

Por Lucía Astorga
El MSP y la Fuerza Pública eliminaron las imágenes de sus portadas de la campaña "Cayó la mordaza". (La Nación/Captura de pantalla de Facebook)







Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

