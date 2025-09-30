Política

TSE responde a afirmación de Rodrigo Chaves: ‘Es una mentira descarada’

Vocero del Tribunal indicó que ya presidentes anteriores no han podido difundir sus mensajes en época electoral

Por Irene Rodríguez
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) calificó de mentira descarada la afirmación del mandatario Rodrigo Chaves de que le ponen una “mordaza” con el inicion de la campaña electoral.
Este domingo, en la Cadena Nacional de Televisión, el presidente Rodrigo Chaves Robles, dijo que el Tribunal Supremo de Elecciones busca silenciarlo. El Tribunal aduce estar cumpliendo el código electoral. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







