Presidente Rodrigo Chaves arremete contra TSE en última cadena nacional previo a campaña electoral

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que el TSE pretende 'censurar' al gobierno, a pesar de que la prohibición está incluida en el Código Electoral.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, arremetió contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en su última cadena nacional antes de que entre en vigor la prohibición legal establecida para la campaña electoral, que inicia el 1.º de octubre.

Chaves acusó al TSE de querer “invisibilizar” y “censurar” al gobierno. Además, afirmó desconocer por qué le van a prohibir difundir en redes oficiales las acciones del Ejecutivo. El órgano electoral ha aclarado que esa medida se fundamenta en el artículo 142 del Código Electoral.

“El TSE insiste en ponernos una mordaza, que se la sacaron no sabemos de dónde (...) ¿Por qué hacen esto? Mi hipótesis es sencilla, quieren invisibilizar a un gobierno que no promete, sino que cumple y da resultados", comentó Chaves en un video difundido este domingo 28 de setiembre.

El mandatario reconoció que el TSE permite realizar conferencias e inauguraciones de obra pública en este periodo, pero cuestionó que estas no puedan transmitirse en las cuentas oficiales en redes sociales.

LEA MÁS: TSE recuerda al gobierno prohibición de difundir conferencias durante la campaña y advierte al ministro de Comunicación sobre consecuencias

En la resolución 6097-E8-2025, el Tribunal aclaró al ministro de Comunicación y Enlace, Arnold Zamora, que existe prohibición absoluta de transmitir en plataformas digitales el inicio, avance o inauguración de obras públicas por parte de cualquier institución pública.

Dicha prohibición entra en vigor a partir del jueves 2 de octubre, día siguiente a la convocatoria oficial de elecciones, y se mantendrá hasta el propio día de los comicios, incluyendo la fecha de una segunda ronda en caso de ser necesaria.

La medida también aplica para la difusión, retransmisión, reseña o publicación de fragmentos o imágenes de las conferencias de prensa que realice cualquier institución pública.

Eso incluye las conferencias de prensa de la Presidencia de la República. No obstante, sí pueden retransmitirse en las plataformas digitales las sesiones y comparecencias que se realicen ante órganos de control y fiscalización.

Igualmente, está prohibido difundir cadenas nacionales de radio y televisión de las diferentes instituciones durante el periodo electoral. De acuerdo con el gobierno, estas producciones se retomarían el 8 de febrero de 2026, una semana después de la primera ronda.

El TSE señaló que no hay prohibición para inaugurar obras públicas, ni está restringido que el presidente asista a esas actividades. Lo que sí está prohibido es que las plataformas del gobierno las difundan o transmitan.

Las instituciones también pueden hacer conferencias de prensa, pero no transmitirlas en sus plataformas. Tampoco hay limitación para que los funcionarios públicos atiendan consultas de la prensa ni para que estos brinden entrevistas a los diferentes medios de comunicación.

En la resolución, los magistrados apercibieron al ministro Zamora que, si algún jerarca de gobierno viola esas disposiciones, no solo cometería el delito de beligerancia política, sino también el de desobediencia.