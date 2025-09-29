Política

Presidente Rodrigo Chaves arremete contra TSE en última cadena nacional previo a campaña electoral

Chaves afirma que el TSE le aplica ‘mordaza’; Tribunal ha aclarado que existe una prohibición legal establecida para la campaña electoral

Por Luis Enrique Brenes
Rodrigo Chávez posterior a la comparecencia con diputados en la Asamblea Legislativa
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo que el TSE pretende 'censurar' al gobierno, a pesar de que la prohibición está incluida en el Código Electoral. (JOHN DURAN/John Durán)







