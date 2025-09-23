Política

TSE recuerda al gobierno prohibición de difundir conferencias durante la campaña y advierte al ministro de Comunicación sobre consecuencias

Tribunal Supremo de Elecciones difundió una resolución en que respondió al ministro de Comunicación de Rodrigo Chaves qué puede difundir durante la campaña electoral y qué no.

Por Aarón Sequeira

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le recordó al gobierno, mediante una resolución de este lunes 22 de setiembre, cuál es el delito que cometerían sus jerarcas si desobedecen la prohibición legal establecida para la campaña electoral, que da inicio el 1.º de octubre.








Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

