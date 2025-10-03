Defensoría acusa a la Fuerza Pública de insubordinación por difundir campaña ‘Cayó la Mordaza’

El MSP y la Fuerza Pública eliminaron las imágenes de sus portadas de la campaña "Cayó la mordaza".

La Defensoría de los Habitantes denunció que la Fuerza Pública incurrió en un supuesto acto de “insubordinación” al régimen electoral, al difundir en sus cuentas oficiales el mensaje “Cayó la Mordaza”, en plena veda electoral y pese a estar bajo el mando del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Así lo planteó la Defensoría en un recurso de amparo electoral contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, al señalar que, el jueves 2 de octubre, se utilizaron las cuentas oficiales de distintas instituciones públicas, incluidas las del Ministerio de Seguridad y de la Fuerza Pública, para difundir un mensaje en contra del TSE y la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante el periodo electoral.

Entre las medidas solicitadas, se incluye ordenar al presidente Chaves, y al ministro Zamora, abstenerse de llevar a cabo actos similares, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Al respecto, Zamora indicó a La Nación que contestarían “en tiempo y forma si dicho amparo es admitido por el TSE”. Se remitieron consultas a la Casa Presidencial y se está a la espera de una respuesta.

De acuerdo con el órgano defensor, la publicación del material promovido desde el Poder Ejecutivo, constituye “una forma de presión política institucionalizada”, así como una violación al principio democrático y a la neutralidad que debe regir la comunicación institucional durante los procesos electorales.

Advirtió que al desconocer los postulados constitucionales de neutralidad y equidad electoral que vinculan al presidente de la República y a sus ministerios, se vulnera la base para que los habitantes ejerzan de manera libre, sin interferencias y con transparencia su derecho al sufragio.

Además, cuestionó que se utilizaran recursos públicos para promover un mensaje político que, según sostiene, erosiona la confianza ciudadana en el TSE y crea un “caldo de cultivo para la desinformación”.

La Defensoría rechazó que tales publicaciones puedan ser consideradas como “un ejercicio legítimo de protesta”.

Al contrario, afirmó que constituyen “una vulneración al sistema constitucional y al principio democrático, por cuanto trasgrede los límites jurídicos de la comunicación política que deben ser observados durante la contienda electoral por el primer ciudadano de la República, como es el presidente, para llamar al irrespeto ciudadano a la resolución del órgano constitucional competente (...)”.

Señalamientos a la Fuerza Pública

Imagen publicada en las cuentas oficiales de instituciones del Gobierno con la frase “Cayó la mordaza”, que generó una ola de críticas en redes sociales. (La Nación/Captura de pantalla Fuerza Pública)

Uno de los aspectos más graves, según la institución, es que la Fuerza Pública, encargada de garantizar el orden y la seguridad, participara en la campaña, mediante sus perfiles en las redes sociales. Recordó que, a partir del 1.º de octubre, este cuerpo policial se encuentra bajo el mando exclusivo del TSE para todo lo relativo al proceso electoral.

Por ello, la Defensoría advirtió que la difusión del mensaje “Cayó la Mordaza”, desde sus cuentas oficiales, no solo constituye propaganda institucional prohibida en época de veda, sino también un acto de insubordinación al régimen constitucional electoral.

“La Fuerza Pública no es un órgano administrativo cualquiera, se trata de la institución armada encargada de garantizar el orden, la seguridad y la paz social. El hecho de que ésta se haya prestado para difundir un mensaje de índole político en plena veda electoral, constituye una actuación de gravedad calificada, que no puede ser minimizado como un simple error administrativo”, argumentó.

Riesgo para la autonomía electoral

La Defensoría alegó que el uso de la frase y de la imagen asociada a la censura tiene un efecto nocivo en la confianza ciudadana, al transmitir la idea de que el TSE actúa bajo “intereses espurios o parcializados”. Según la institución, este tipo de comunicación busca presionar al órgano electoral e incidir en la percepción pública sobre sus resoluciones.

La institución abogó en defensa de la autonomía de la función electoral, a la que calificó de “pilar esencial de nuestra democracia”. Señaló que esta es posible cuando las decisiones y resoluciones pueden realizarse sin presiones externas o injerencias indebidas, y bajo una independencia política para actuar con autonomía de criterio y funcional.

“La veda electoral es mucho más que una disposición técnica, constituye un escudo democrático. Su razón de ser es proteger el espacio reflexivo del electorado, garantizando que las decisiones de voto se tomen libres de presiones indebidas, de manipulación institucional o de propaganda oficialista financiada con recursos públicos”, agregó.

Lo que pidió la Defensoría

En su gestión ante el TSE, la Defensoría solicitó: