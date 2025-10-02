Política

Instituciones del Gobierno empiezan a borrar la campaña ‘Cayó la mordaza’, tras cientos de críticas en redes sociales

Comentarios negativos señalaron a instituciones públicas por utilizar sus redes sociales para replicar la campaña de Rodrigo Chaves contra el TSE

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Instituciones públicas
Instituciones públicas cambian imagen de portada referente a la campaña "Cayó la mordaza". (La Nación/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSECayó la mordazaElecciones 2026Rodrigo ChavesVeda políticaBeligerancia política
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.