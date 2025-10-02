Redes sociales del Gobierno se inundan de críticas por la campaña ‘Cayó la mordaza’

Esta mañana las redes sociales de las instituciones del Gobierno amanecieron con una imagen de protesta contra el TSE y la veda política

Las redes oficiales de las instituciones del Gobierno amanecieron este jueves 2 de octubre con una misma imagen en sus portadas y publicaciones en Instagram: la figura del presidente Rodrigo Chaves junto a la frase “Cayó la mordaza”. Una imagen utilizada para protestar contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la entrada en vigencia de la veda política de este jueves.

Ante esta situación, cientos de costarricenses llenaron de comentarios críticos los perfiles de los ministerios e instituciones que replicaron la campaña impulsada por el Gobierno de Rodrigo Chaves contra la veda política.

“Indignación y dolor por este hermoso país, que cada día se nos pierde entre la ignorancia y prepotencia”; “irrespeto a nosotros los ciudadanos y nuestra democracia”; “vergüenza tener que leer estas cosas desde la página de un ministerio”.

“Soy educadora y este acto del Gobierno no me representa”; “qué falta de respeto a la institucionalidad costarricense”; y “el mismo contenido en todas las plataformas de las entidades públicas, esto es querer tener y propiciar el control político y el totalitarismo”, fueron algunos de los comentarios publicados en redes sociales.

La Nación revisó los perfiles en Facebook de 10 instituciones públicas. En dichos perfiles constató los señalamientos de la ciudadanía contra la publicación de la imagen en redes sociales de estos entes públicos. Esto, pese a que, cerca de las 9 a. m., algunas entidades comenzaron a sustituir nuevamente la foto de sus portadas y desde las 11 a.m. también empezaron a borrarlas de sus carruseles de fotos.

Se trata de las cuentas de la Presidencia de la República, Fuerza Pública, el Ministerio de Educación (MEP), el Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

En otros dos perfiles, el del Ministerio de Hacienda y el de Cultura, no hay evidencia de que acataran la orden de Gobierno.

Fuentes consultadas por este medio, que trabajan en diversas instituciones del Gobierno, confirmaron que este miércoles entre la tarde y noche recibieron mensajes vía WhatsApp de otros funcionarios del Ministerio de Comunicación.

En ellos les indicaban que debían publicar la misma imagen de “Cayó la mordaza” en los perfiles públicos de sus instituciones. Las imágenes fueron enviadas por la misma vía y, en algunos casos, las indicaciones llegaron por mensajes de voz que se borran inmediatamente después de ser escuchados.

Ninguna de las fuentes consultadas recibió correos oficiales que documenten esta solicitud. Eso sí, algunos de los consultados se negaron a publicar la imagen.

La ola de comentarios negativos, prácticamente la mayoría de los visibles en las páginas de entidades públicas empezó desde la noche del miércoles y se dispararon durante la madrugada y la mañana del jueves.

“Me resulta indignante y es absolutamente vergonzoso que se usen medios del gobierno para este espectáculo de berrinche de Rodrigo Chaves como si se tratase de sus cuentas personales. No puede permitirse este tipo de politiquería barata. Un capítulo oscuro en la historia de la democracia costarricense”, se lee en el perfil del Ministerio de Trabajo.

Quejas del Gobierno

En su última cadena nacional, antes que entrara en vigor la prohibición legal establecida para la campaña electoral, que prohíbe difundir propaganda de las obras del Gobierno en medios de comunicación ni redes sociales o plataformas, el presidente arremetió contra el TSE y acusó a la institución de querer “invisibilizar” y “censurar” al Gobierno, poniéndolo una “mordaza”.

Además, el mandatario salió con una cinta gris que le tapaba la boca.

LEA MÁS: TSE responde a afirmación de Rodrigo Chaves: ‘Es una mentira descarada’

Ante tal declaración, el TSE calificó de mentira descarada la afirmación del mandatario y aclaró que esa medida se fundamenta en el artículo 142 del Código Electoral. Además, le recordó que dicha prohibición ha sido aplicada a otros expresidentes como Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís.

No obstante, el mandatario señaló que dicha prohibición se extralimita con su administración, porque el TSE "quiere invisibilizar a un gobierno que no promete, sino que cumple y da resultados".

A continuación, una serie de capturas de pantalla realizadas por La Nación en las que se observan decenas de señalamientos:

