Política

Redes sociales del Gobierno se inundan de críticas por la campaña ‘Cayó la mordaza’

La Nación revisó los perfiles en Facebook de 10 instituciones públicas en los que constató los señalamientos de la ciudadanía

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora y Valezka Medina Barrios
Imagen "Cayó mordaza"
Esta mañana las redes sociales de las instituciones del Gobierno amanecieron con una imagen de protesta contra el TSE y la veda política (La Nación/Captura de pantalla de RRSS instituciones de Gobierno)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesVeda PolíticaTSECayó mordazaInstituciones de GobiernoElecciones 2026
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista digital, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.