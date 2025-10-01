Elecciones 2026: Fuerza Pública y Policía de Tránsito pasan a manos del TSE

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, entrega la bandera de la Fuerza Pública a Eugenia Maríia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocó, la mañana de este miércoles, a las elecciones para elegir presidente, vicepresidentes y diputados para el periodo 2026-2030, el próximo 1.° de febrero.

Con este propósito, las fuerzas policiales pasan a manos del Tribunal, como resguardo al proceso electoral.

Este es un mandato del inciso 6 del artículo 2 de la Constitución Política y tiene como propósito garantizar la libertad del sufragio.

A partir de este miércoles, el TSE tiene la potestad de girar instrucciones directamente a la Fuerza Pública o la Policía de Tránsito para asegurar aspectos propios del proceso electoral, como la custodia de todo el material, la protección del traslado de las papeletas, la vigilancia de las sedes electorales y el libre tránsito para que los electores puedan asumir el derecho al sufragio.

El acto de entrega se hace desde hace 75 años, en donde el poder Ejecutivo hace entrega de las banderas de las fuerzas policiales.

Este año; sin embargo, estuvo enmarcada por comentarios del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, que acusó al TSE de imponerle una “mordaza” para comunicarse con el pueblo.

El Tribunal aclara que esta es una medida que se toma cuatro meses antes de cada elección para que el gobierno se desmarque del proceso político y deje la campaña en manos de los partidos y sus candidatos, para que cada elector pueda tomar su decisión sin que el gobierno pueda favorecer a un candidato con sus acciones.

Convocatoria electoral

El TSE convocó a 3,7 millones costarricenses mayores de 18 años a las urnas.

Los centros de votación abrirán el a las 6 a. m. del 1.° de febrero de 2026 y cerrarán a las 6 p. m. También se podrá votar en 42 países, solo para presidente, de 9 a.m. a 7 p.m.