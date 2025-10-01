Estos son los 20 candidatos a presidente de Costa Rica para las Elecciones 2026

La contienda para hacerse con la Presidencia de la República arrancó hoy con la convocatoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
De los 20 nombres, menos que en las elecciones anteriores, cinco corresponden a mujeres, tres ya fueron candidatos presidenciales antes y cuatro formaron parte del gabinete del presidente Rodrigo Chaves.
Presentamos los rostros que verá en la papeleta el 1.º de febrero de 2026.
José Aguilar Berrocal
Partido: Avanza
Profesión: Psicológo
Edad: 47 años
Luis Amador Jiménez
Partido: Integración Nacional (PIN)
Profesión: Ingeniero civil y administrador de empresas
Edad: 49 años
Luz Mary Alpízar Loaiza
Partido: Progreso Social Democrático (PPSD)
Profesión: Ingeniera química
Edad: 57 años
Claudio Alpízar Otoya
Partido: Esperanza Nacional (PEN)
Profesión: Politólogo
Edad: 62 años
Fabricio Alvarado Muñoz
Partido: Nueva República
Profesión: Periodista
Edad: 51 años
Douglas Caamaño Quirós
Partido: Alianza Costa Rica Primero
Profesión: Empresario
Edad: 55 años
Ana Virginia Calzada Miranda
Partido: Centro Democrático y Social (PCDS)
Profesión: Abogada
Edad: 72 años
Ronny Castillo González
Partido: Aquí Costa Rica Manda (ACRM)
Profesión: Banquero de inversión
Edad: 42 años
Natalia Díaz Quintana
Partido: Unidos Podemos (UP)
Profesión: Publicista
Edad: 40 años
Claudia Dobles Camargo
Coalición: Agenda Ciudadana
Profesión: Arquitecta
Edad: 44 años
Eliécer Feinzaig Mintz
Partido: Liberal Progresista (PLP)
Profesión: Economista
Edad: 60 años
Laura Fernández Delgado
Partido: Pueblo Soberano (PPSO)
Profesión: Politóloga
Edad: 39 años
David Hernández Brenes
Partido: De la Clase Trabajadora
Profesión: Docente
Edad: 38 años
Walter Rubén Hernández Juárez
Partido: Justicia Social Costarricense
Profesión: Abogado
Edad: 66 años
Juan Carlos Hidalgo Bogantes
Partido: Unidad Social Cristiana (PUSC)
Profesión: Relacionista internacional
Edad: 45 años
Boris Molina Acevedo
Partido: Unión Costarricense Democrática (PUCD)
Profesión: Abogado
Edad: 58 años
Álvaro Ramos Chaves
Partido: Liberación Nacional (PLN)
Profesión: Economista
Edad: 41 años
Ariel Robles Barrantes
Partido: Frente Amplio (FA)
Profesión: Docente
Edad: 34 años
Marco Rodríguez Padilla
Partido: Esperanza y Libertad (PEL)
Profesión: Administrador financiero y público
Edad: 44 años
Fernando Zamora Castellanos
Partido: Nueva Generación (PNG)
Profesión: Abogado
Edad: 57 años