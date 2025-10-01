Política

Estos son los 20 candidatos a presidente de Costa Rica para las Elecciones 2026

De los 20 aspirantes a presidente, cinco son mujeres y tres ya fueron candidatos presidenciales en el pasado.

Por Lucía Astorga y Cristian Mora

La contienda para hacerse con la Presidencia de la República arrancó hoy con la convocatoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).








Elecciones 2026Elecciones en Costa RicaTribunal Supremo de EleccionesCampaña electoral
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

