Política

Diputado chavista sugiere el destierro de costarricenses por oponerse al gobierno

Jorge Rojas, del Partido Progreso Social Democrático, dijo que los opositores al gobierno deben hacer maletas e irse del país

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

El diputado chavista Jorge Antonio Rojas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), sugirió que los costarricenses con posiciones distintas a la del gobierno deben irse al del país, por su propia voluntad, “antes de que el pueblo costarricense los destierre”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diputado chavistaJorge RojasRodrigo ChavesInmunidadBeligerancia política
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.