Rodrigo Chaves responde a la denuncia de Bulgarelli sobre presunta amenaza para cambiar testimonio en caso BCIE-Cariñitos

Esta fue la reacción de Rodrigo Chaves ante la más reciente denuncia de Christian Bulgarelli en su contra

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, reaccionó a la denuncia presentada por el productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas, quien sostiene que el mandatario y el exdiputado Erwen Masís lo amenazaron para que modificara su declaración en el caso BCIE-Cariñitos, en el cual se acusa al gobernante de un presunto delito de concusión.

Según Bulgarelli, el presidente le hizo llegar un mensaje a través de Erwen Masís, actual director por Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el que se le advirtió que podría enfrentar represalias si no modificaba su testimonio sobre una supuesta solicitud para que entregara $32.000 a un exasesor presidencial de los fondos de un contrato del BCIE.

En respuesta a una consulta de La Nación, Casa Presidencial remitió un video en el que el mandatario dijo:

“¿A cuál Christian Bulgarelli le creemos? ¿Al que filma a su papá anciano amenazando, al que jura que sí y que después jura que no? ¿Al que dice que lo amenazaron hace meses, pero hasta que el BCIE le dijo ‘¿sabe qué?, usted tiene que pagar cientos de miles de dólares’, ahí sí empieza diciendo que lo amenazaron?“, declaró Chaves.

“¿Al Christian Bulgarelli que tiene como abogado a Cristian Arguedas, que es el abogado de Baruch (Leonel)? ¿A cuál de los miles de facetas, caretas falsas de Christian Bulgarelli le va a creer? Ahorita va a denunciar que los aguaceros son culpa mía", alegó el presidente.

Bulgarelli presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General por el supuesto delito de coacción contra Rodrigo Chaves y Erwen Masís. El caso se tramita en el expediente N.° 25-000115-033-PE.

El presidente Rodrigo Chaves puso en duda la denuncia presentada por Christian Bulgarelli en su contra, en la que lo señala de haberlo intimidado para que alterara su testimonio en el caso judicial BCIE-Cariñitos. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)

Acusación por intimidación

Según el testimonio de Bulgarelli, las supuestas presiones habrían ocurrido entre el 27 de junio anterior y el 17 de setiembre por medio de llamadas telefónicas a dos familiares suyos. El primer familiar—cuyo nombre se reservó— habría sido contactado gracias a una persona cercana. El objetivo, dijo, era que Christian mintiera en su testimonio en el caso BCIE-Cariñitos, a favor del presidente.

Según el familiar, Masís “le decía que era un error ir en contra del presidente y que el presidente proponía la ‘paz’“.

Además, le reprodujo una grabación de 21 segundos con la presunta voz del mandatario, en la que se escucha: “Don Erwen, vea, cuando se fuma la pipa de la paz, se entierran las hachas y todos los instrumentos de guerra. Ese es el significado y el propósito de hacer paz. Le mando un abrazo, usted sabe que la palabra empeñada es la palabra cumplida”.

El segundo familiar contactado por Masís fue su hermano, Geovanni Bulgarelli, con quien posteriormente se reunió en un hotel capitalino para desayunar. Ese día, según el relato, Masís le habría dicho: “Nos vamos a volar a Carlo Díaz y el juego va a cambiar, el fiscal no llega a noviembre”.

Actualmente, Rodrigo Chaves enfrenta una acusación por un delito de concusión relacionado con un contrato de $405.000 adjudicado a la firma RMC La Productora S. A., de Christian Bulgarelli, para que brindara servicios de comunicación a la Casa Presidencial entre el 2022 y el 2023.

La Fiscalía General elevó el caso a la Corte Plena, que acordó solicitar a la Asamblea Legislativa quitarle la inmunidad a Chaves para que afronte la causa penal. El próximo lunes, los diputados decidirán si le quitan el fuero, o bien, si la causa queda en pausa hasta que él deje la Presidencia el 8 de mayo del 2026.

Bulgarelli figura como testigo de la corona en este caso, tras negociar un criterio de oportunidad con la Fiscalía.

Bulgarelli admitió que, por solicitud de Rodrigo Chaves, depositó $32.000 del contrato en favor del otrora asesor de imagen del presidente, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, para que enganchara una casa. Dijo que lo hizo a cambio de ganar el contrato.

Por los mismos hechos, también está acusado el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien ejercía como jefe de despacho de Chaves en el momento de la contratación.