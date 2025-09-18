Estas son las represalias que Rodrigo Chaves tomaría contra Christian Bulgarelli, según denuncia

Rodrigo Chaves y Christian Bulgarelli tuvieron un incidente en el restaurante Sapore Trattoria, en San José, en marzo. Foto:

El productor audiovisual Christian Bulgarelli, testigo de la corona en el caso BCIE-Cariñitos, denunció que el presidente Rodrigo Chaves lo amenazó mediante el representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Erwen Masís, para que cambiara su testimonio. Estas son las represalias que, según relato, tomarían en contra de él.

1- El BCIE lo demandaría por los $405.000 del contrato para brindar servicios de comunicación a Casa Presidencial, adjudicado en octubre del 2022, a la empresa RMC La Productora (conocida como Nocaut). El caso por presunta concusión contra Chaves consiste, precisamente, en que el mandatario le habría pedido a Bulgarelli entregar $32.000 del contrato al entonces asesor presidencial, Federico “Choreco” Cruz.

2- Sufriría una afectación en el crédito de su casa en el BAC. Al respecto, el banco dijo no es posible brindar información sobre el estado de las cuentas de ningún cliente, además de que el asunto está bajo investigación judicial.

3- Su esposa también saldría perjudicada en el trabajo.

4- Vendrían más represalias en el futuro cuando el gobierno tenga más poder después de mayo próximo.

