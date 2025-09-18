Política

Este es el aparente audio de Rodrigo Chaves con la oferta de ‘paz’ que Erwen Masís le habría hecho llegar a Christian Bulgarelli

El audio forma parte de la denuncia que el productor audiovisual presentó ante la Fiscalía

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Aparente audio de Rodrigo Chaves con oferta de "paz" para Bulgarelli







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCIE-CariñitosBCIEChistian BulgarelliRodrigo Chaves
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.