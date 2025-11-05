Política

Aprueban fecha para audiencia de Rodrigo Chaves en caso de levantamiento de inmunidad por presunta beligerancia

Comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves aprobó no solo la fecha de la audiencia, sino también una moción para solicitar una prórroga para rendir el informe necesario.

Por Aarón Sequeira
22/10/2025/ Elección de la comisión de levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves en en el plenario de la Asamblea Legislativa / Foto John Durán
Alejandra Larios, Daniel Vargas y Rocío Alfaro aprobaron una moción con la fecha prevista para la audiencia de Rodrigo Chaves. (JOHN DURAN/John Duran)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

