Aprueban fecha para audiencia de Rodrigo Chaves en caso de levantamiento de inmunidad por presunta beligerancia

Alejandra Larios, Daniel Vargas y Rocío Alfaro aprobaron una moción con la fecha prevista para la audiencia de Rodrigo Chaves.

La comisión especial sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, para afrontar 15 denuncias por presunta beligerancia política aprobó, este martes, una fecha para recibir en audiencia al mandatario y que se defienda de la investigación que realiza la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Aprobada por los tres integrantes del órgano parlamentario, se definió el viernes 14 de noviembre como la fecha para recibir al presidente Chaves y a su abogado, en el expediente sobre beligerancia o parcialidad política, dentro del cual el TSE pidió el desafuero del mandatario, para seguir adelante con la investigación.

En la votación estaban presentes Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien preside la comisión; Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y Daniel Vargas, subjefe chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Noticia en desarrollo