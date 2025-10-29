Política

Comisión sobre inmunidad de Rodrigo Chaves empieza con choque de criterios entre jefa del FA y subjefe chavista

Rocío Alfaro y Daniel Vargas plantearon sus diferencias en comisión sobre levantamiento de la inmunidad de Chaves a solicitud del TSE, por presunta beligerancia política

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Comisión sobre inmunidad de Rodrigo Chaves
La presidenta de la comisión sobre inmunidad de Chaves, Alejandra Larios, enfatizó que el órgano trabajará con la máxima imparcialidad y en resguardo del debido proceso. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Levantamiento de inmunidadTSERodrigo ChavesBeligerancia políticaInmunidad de Rodrigo ChavesDesafuero
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.