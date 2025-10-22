Diputados eligen comisión para analizar retiro de inmunidad de Rodrigo Chaves por beligerancia

El diputado Leslye Bojorges, del PUSC, se postuló para la comisión especial sobre inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, pero no tuvo los votos suficientes.

Los diputados conocieron este miércoles la acusación contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por beligerancia política y, de acuerdo con la resolución de la presidencia legislativa, se eligieron los integrantes de la comisión especial encargada de analizar la solicitud de levantamiento de inmunidad hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Para integrar el órgano especial fueron postulados Alejandra Larios, por el Partido Liberación Nacional (PLN); Daniel Vargas, subjefe de la fracción chavista del Partido Progreso Social Democráticos (PPS), y Rocío Alfaro, por el Frente Amplio (FA).

LEA MÁS: Vanessa Castro dicta pautas para tramitar levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves a pedido del TSE

Además, el congresista Leslye Bojorges se postuló a él mismo para integrar el órgano que tendrá un plazo de 20 días naturales para emitir un informe.

Resultaron electos Larios, con 39 votos; Vargas, con 30, y Rocío Alfaro, con 27 votos.

Después de la sesión del plenario de este miércoles, la presidenta Vanessa Castro instaló la comisión, es decir, puso a votación la presidencia y la secretaría del órgano. Por dos votos contra uno, se eligió a la liberacionista Alejandra Larios al frente del panel, y Rocío Alfaro como la secretaría.

Alejandra Larios va a presidir la comisión especial sobre inmunidad de Chaves, con Rocío Alfaro como secretaría. El tercer integrante del foro es el subjefe chavista, Daniel Vargas. (John Durán/La Nación)

El primer secretario del Directorio, Carlos Felipe García, leyó en el plenario la solicitud del TSE para que Chaves pueda afrontar, sin el fuero de improcedibilidad, 15 denuncias por beligerancia.

El expediente contiene denuncias presentadas por 10 personas diferentes, entre ellas Ricardo Sancho, presidente de Liberación Nacional (PLN), y Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como los diputados Antonio Ortega, Johana Obando y Luis Fernando Mendoza.

LEA MÁS: Diputados del PUSC, fabricistas y chavistas atacaron resolución de Vanessa Castro sobre desafuero de Rodrigo Chaves

La solicitud de la Sección Especializada se tomó el pasado 3 de octubre y contempla 15 de las 24 denuncias por beligerancia que existen contra el mandatario.

Además de las denuncias mencionadas, el expediente por el que se solicita quitarle el fuero a Chaves incluye denuncias del ciudadano Allen Solera Cordero, de Gonzalo Coto Fernández, secretario general del PAC); de Claudio Alpízar, Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Delgado Castro.

Así quedó la votación para elegir los miembros de la comisión especial

39 votos para Alejandra Larios, del PLN:

PLN: Alejandra Larios, Andrea Álvarez, Katherine Moreira, Carolina Delgado, Danny Vargas, José Joaquín Hernández, Óscar Izquierdo, Geison Valverde, Francisco Nicolás, Kattia Rivera, Rosaura Méndez, Paulina Ramírez, Dinorah Barquero (13)

PPSD: Luz Mary Alpízar, Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Alexánder Barrantes, Paola Nájera, Jorge Antonio Rojas (8)

PUSC: Vanessa Castro, Carlos Felipe García, Daniela Rojas (3)

FA: Rocío Alfaro, Ariel Robles, Antonio Ortega, Priscilla Vindas, Jonathan Acuña (5)

PNR: Rosalía Brown, Olga Morera, Yonder Salas, David Segura, José Pablo Sibaja (5)

PLP: Gilberto Campos (1)

Independientes: Johana Obando, Gloria Navas, Cynthia Córdoba, Luis Diego Vargas (4)

27 votos para Rocío Alfaro, FA

PLN: Alejandra Larios, Andrea Álvarez, Katherine Moreira, Carolina Delgado, Danny Vargas, José Joaquín Hernández, Óscar Izquierdo, Geison Valverde, Francisco Nicolás, Kattia Rivera, Rosaura Méndez, Paulina Ramírez, Dinorah Barquero (13)

PPSD: Luz Mary Alpízar (1)

PUSC: Vanessa Castro, Carlos Felipe García (2)

FA: Rocío Alfaro, Ariel Robles, Antonio Ortega, Priscilla Vindas, Jonathan Acuña (5)

PLP: Gilberto Campos (1)

Independientes: Johana Obando, Gilberth Jiménez, Gloria Navas, Cynthia Córdoba, Luis Diego Vargas (5)

30 votos para Daniel Vargas, PPSD

PLN: Alejandra Larios, Andrea Álvarez, Katherine Moreira, Carolina Delgado, Danny Vargas, José Joaquín Hernández, Óscar Izquierdo, Geison Valverde, Francisco Nicolás, Kattia Rivera, Rosaura Méndez, Paulina Ramírez (12)

PPSD: Luz Mary Alpízar, Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Alexánder Barrantes, Paola Nájera, Jorge Antonio Rojas (8)

PUSC: Leslye Bojorges, Vanessa Castro, Carlos Felipe García (3)

PNR: Rosalía Brown, Olga Morera, Yonder Salas, David Segura, José Pablo Sibaja (5)

PLP: Gilberto Campos (1)

Independientes: Gilberth Jiménez (1)

20 votos para Leslye Bojorges (no quedó electo)

PUSC: Leslye Bojorges, Carlos Andrés Robles, Melina Ajoy, María Marta Carballo, Daniela Rojas (5)

PPSD: Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Manuel Morales, Alexánder Barrantes, Paola Nájera, Jorge Antonio Rojas (7)

Nueva República: Rosalía Brown, Olga Morera, Yonder Salas, David Segura, José Pablo Sibaja (5)

Independientes: Gilbert Jiménez, Cynthia Córdoba y Luis Diego Vargas (3)