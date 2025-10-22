PUSC, fabricistas y chavistas atacaron resolución de Vanessa Castro sobre desafuero de Rodrigo Chaves

Al igual que defendieron con su voto a Rodrigo Chaves, en setiembre, Leslye Bojorges, Carlos Andrés Robles y Melina Ajoy, del PUSC, apoyaron la apelación del subjefe chavista, Daniel Vargas, contra el criterio de la presidenta legislativa, Vanessa Castro, que también es del PUSC.

Varios de los diputados que se opusieron a quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves para afrontar la acusación penal del caso BCIE-Cariñitos, votaron este martes en contra de la resolución de Vanessa Castro sobre el desafuero del mandatario por denuncias de beligerancia política.

Cuando la presidenta legislativa a.í. dio a conocer oficialmente su resolución, en la que acoge la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para tramitar el levantamiento de la inmunidad del mandatario, su argumentación fue apelada por el subjefe chavista, Daniel Vargas.

El Reglamento legislativo establece que las apelaciones deben ser sometidas a votación y, para aprobarse el argumento del apelante, debe tener mayoría absoluta, es decir, mitad más uno de los presentes.

Si bien los argumentos de Daniel Vargas para apelar no tuvieron votos suficientes, los nombres de quienes lo apoyaron recuerdan a la alianza que protegió la inmunidad de Rodrigo Chaves semanas atrás y que podría blindar al mandatario de la solicitud del TSE.

El 22 de setiembre, el plenario conoció el informe de la comisión especial sobre el caso BCIE-Cariñitos, que recomendaba quitarle el fuero a Chaves para afrontar la acusación penal por el presunto delito de concusión.

Al mandatario se le acusa de supuestamente haber solicitado al empresario Christian Bulgarelli, en octubre de 2022, entregarle $32.000 a Federico Cruz, conocido como Choreco, a cambio de que se le diera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para darle servicios de comunicación a la Presidencia de la República.

En setiembre pasado, 21 diputados votaron en contra de quitarle la inmunidad a Chaves para que afrontara ese juicio. Este martes, 16 de esos 21 diputados fueron los mismos que cuestionaron la resolución de Vanessa Castro para tramitar el desafuero solicitado por el TSE.

Se trata de los oficialistas Waldo Agüero, Alexánder Barrantes, Pilar Cisneros, Manuel Morales, Paola Nájera, Jorge Antonio Rojas y Daniel Vargas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Fabricio Alvarado, Rosalía Brown, Olga Morera, Yonder Salas, David Segura y José Pablo Sibaja, de Nueva República.

Además, tres compañeros de Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): Melina Ajoy, Leslye Bojorges y Carlos Andrés Robles, cuestionaron su resolución, y votaron en afinidad con el chavismo.

Horacio Alvarado y María Marta Carballo, que también defendieron a Rodrigo Chaves en setiembre, estaban ausentes del plenario, este martes, lo mismo que la chavista Ada Acuña.

En el caso de la liberacionista Carolina Delgado y del independiente Gilberth Jiménez, que votaron contra el desafuero en setiembre, ahora apoyaron la decisión de Vanessa Castro de tramitar la solicitud del órgano electoral.