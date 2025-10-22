Política

PUSC, fabricistas y chavistas atacaron resolución de Vanessa Castro sobre desafuero de Rodrigo Chaves

16 diputados votaron a favor de apelación del subjefe chavista, casi los mismos que se opusieron a quitarle la inmunidad al mandatario por caso BCIE-Cariñitos

Por Aarón Sequeira
21/10/2025, San José, Asamblea Legislativa, presentación de la resoluciones de la Asamblea Legislativa sobre la petición del TSE del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez.
Al igual que defendieron con su voto a Rodrigo Chaves, en setiembre, Leslye Bojorges, Carlos Andrés Robles y Melina Ajoy, del PUSC, apoyaron la apelación del subjefe chavista, Daniel Vargas, contra el criterio de la presidenta legislativa, Vanessa Castro, que también es del PUSC. (Jose Cordero/José Cordero)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

