Así reacciona Pilar Cisneros ante decisión de Vanessa Castro sobre levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves

Vocera chavista dijo que aún no tiene claro si van a apelar la resolución de la presidenta legislativa interina

Por Aarón Sequeira
Sesión Solemne de Convocatoria a Elecciones Nacionales 2026
Este martes, la presidenta legislativa, Vanessa Castro, anunciará oficialmente su resolución para tramitar el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, solicitado por el TSE. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

