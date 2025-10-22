PUSC colocaría a diputado investigado por Caso Richter en comisión sobre inmunidad de Rodrigo Chaves

El PLN postulará a Alejandra Larios (der.) para la comisión sobre la inmunidad de Chaves. El anterior proceso lo dirigió Andrea Álvarez (izq.). Con ellas, conversa la independiente Gloria Navas (centro).

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) postularía al diputado alajuelense Leslye Bojorges para conformar la comisión especial encargada de analizar la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves, para continuar con el análisis de casos por presunta beligerancia política.

El jefe de la Unidad, Alejandro Pacheco, confirmó que Bojorges tiene interés en postular su nombre y agregó que están en conversación con las otras fracciones legislativas para definir cuál es la mejor conformación de ese órgano.

Bojorges León está investigado por presunta corrupción en al menos dos expedientes judiciales, uno de ellos el Caso Richter.

Leslye Bojorges, de 48 años, es educador y director de una escuela en Alajuela; además, fue fiscal del comité ejecutivo nacional del PUSC, así como regidor municipal del cantón central de Alajuela durante un periodo y medio, hasta que renunció para asumir la diputación.

El alajuelense está bajo investigación de la Fiscalía General de la República, por el presunto delito de tráfico de influencias dentro del expediente Richter, bajo la hipótesis de que habría solicitado a un empresario autobusero -sospechoso de lavado de dinero y falsedad ideológica- entregarle dinero a la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, para su campaña electoral, en noviembre de 2023.

Además, Bojorges comparte con Rodrigo Chaves otro expediente penal, donde aparece investigado por un millonario giro de recursos a la escuela donde el congresista tiene propiedad como director.

Este último caso lo dio a conocer La Nación a finales de noviembre de 2024, cuando trascendió que una moción de ¢4.000 millones presentada por Bojorges, en la discusión del Presupuesto Nacional del 2024, propició que el MEP girara exactamente ese mismo monto a la escuela El Roble de Alajuela.

El dinero entró de inmediato a las cuentas del centro educativo, convirtiéndolo en el que más recursos había recibido el año pasado.

Originalmente, los ¢4.000 millones estaban destinados al pago de intereses sobre la deuda externa. La moción del socialcristiano exigió que se trasladaran los recursos a la partida dedicada a “construcción, mantenimiento y adecuación de obras de infraestructura física educativa”.

Bojorges ya había dado señales de que no tenía la pretensión de quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves.

A finales de agosto, había anunciado que no votaría por el desafuero. “El mal que no quiero para mí, no se lo puedo desear a otra persona”, aseguró en esa ocasión.

Efectivamente, Bojorges votó en contra del desafuero, el 22 de setiembre, junto con Horacio Alvarado, Melina Ajoy, María Marta Carballo y Carlos Andrés Robles, quien se reconoce como amigo del presidente Chaves.

Además, este martes, Bojorges fue uno de los 16 votos que intentaron apelar la resolución de la presidenta legislativa, Vanessa Castro, sobre la solicitud del TSE para levantarle la inmunidad al presidente.

La comisión especial tendrá un plazo de 20 días naturales para emitir un informe, tal como lo resolvió la presidenta legislativa a. í., Vanessa Castro, este martes.

La comisión estará integrada por tres personas, que serán elegidas mediante boleta, este miércoles en la sesión del plenario legislativo de la tarde.

En el caso de Liberación Nacional (PLN), ellos postularán a la subjefa de la fracción, Alejandra Larios, para integrar ese órgano, mientras que los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) postularán al subjefe, Daniel Vargas, para que repita, pues él integró la comisión que analizó la acusación del caso BCIE-Cariñitos.

Frente a la postulación de Bojorges, el Frente Amplio pondrá el nombre de la jefa de la bancada, Rocío Alfaro, quien también estuvo en la comisión que revisó la solicitud de desafuero anterior.