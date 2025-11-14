Siga aquí la audiencia de Rodrigo Chaves ante la comisión legislativa que estudia levantar su inmunidad

Rodrigo Chaves, comparece hoy en la Asamblea Legislativa ante la comsión especial que analiza si corresponde levantarle la inmunidad presidencial para que enfrente una investigación por presunta beligerancia política. Foto John Durán

El presidente Rodrigo Chaves comparece este viernes en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República para responder ante la comisión legislativa especial que analiza si corresponde levantarle la inmunidad para que enfrente una investigación por presunta beligerancia política.

El mandatario fue convocado con el fin de exponer sus argumentos en contra de la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para retirarle el fuero.

Chaves podrá asistir acompañado de su representante legal y la comisión podrá otorgarle todo el tiempo necesario para que presente su defensa sobre la petición de desafuero.

👉Siga aquí la transmisión en vivo de la comparecencia de Rodrigo Chaves ante la comisión legislativa.

Los magistrados del TSE tramitan un expediente con 15 denuncias por beligerancia política contra el mandatario.

En este proceso, los legisladores acordaron recibir únicamente al presidente Chaves, ya que los magistrados electorales deberán emitir una resolución final y, por ello, no pueden adelantar criterio dentro del órgano parlamentario.

La comisión especial está conformada por Alejandra Larios, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta del foro; Rocío Alfaro, legisladora del Frente Amplio y secretaria; y Daniel Vargas, diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).