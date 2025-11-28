‘No aceptamos amenazas’: Fabricio Alvarado rechaza advertencia del abogado de Rodrigo Chaves sobre voto para levantar inmunidad del presidente

Fabricio Alvarado, candidato presidencial de Nueva República, respondió a las advertencias de José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, sobre las consecuencias electorales de apoyar el desafuero del mandatario.

Fabricio Alvarado, diputado y candidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), rechazó las advertencias de José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, sobre las supuestas consecuencias que enfrentaría esa agrupación política si respalda el levantamiento de la inmunidad del mandatario.

“Si lo que pretende con eso es ayudar al presidente, más bien creo que lo va a afectar, porque Nueva República no va a aceptar ningún tipo de amenaza ni advertencia, porque nosotros tromaremos la decisión basados en un análisis técnico, jurídico y político, en el cual no vamos a permitir recibir ningún tipo de amenaza de él, ni de absolutamente nadie”, declaró el legislador.

Alvarado se pronunció luego que Villalobos afirmara, la noche del jueves, en una entrevista con Multimedios, que si los fabricistas votan a favor de retirar el fuero a Rodrigo Chaves, para que enfrente 15 denuncias por supuesta beligerancia política, enfrentarían una debacle electoral en 2026, como represalia de quienes conforman su base de votantes.

Villalobos argumentó que el grupo que apoyaba a Nueva República se ha reducido “después de los acuerdos y acercamientos del Partido Pueblo Soberano (PPSO)”, del cual él es candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela. La merma, según el abogado penalista, también se habría producido por “acciones de Casa Presidencial” y citó el caso de la derogatoria de la norma técnica para el aborto terapéutico de 2019, para promulgar una nueva, medida fue celebrada por los sectores religiosos.

No obstante, advirtió que “lo que queda” de la base electoral de Nueva República “es más pro presidente Chaves”.

“Si la base electoral cristiana, de voto religioso de Nueva República es más cercana ideológicamente a PPSO y al presidente Chaves, y si la base recibe una votación de la fracción de Nueva República en contra del presidente, porque así se vería, le podrían cobrar a Nueva República, para todavía afectarlo más electoralmente”, agregó.

Villalobos: ‘Un cariñoso señalamiento’

Villalobos estimó que un voto a favor de remover la inmumidad de Rodrigo Chaves podría dejar a Nueva República sin un solo diputado para el periodo 2026-2030, pero un voto en contra, les podría garantizar una fracción de cuatro a seis legisladores.

Durante la entrevista, Villalobos sostuvo el siguiente intercambio con el periodista de Multimedios Michael Soto.

-Soto: Usted muy hábilmente está hablando a futuro, pero mandando un mensaje para la votación.

-Villalobos: Sí, y aquí es clarísimo el mensaje, creo que el análisis debe verse (...)

- Soto: Si yo fuera Nueva República, yo estaría diciendo: el abogado del presidente hoy me hizo una advertencia en televisión nacional.

-Villalobos: No, un cariñoso señalamiento de lo que yo analizaría políticamente.

Proyectos de ley fuera de la mesa

Alvarado calificó de “simplista” el análisis del abogado y candidato a diputado. Al tiempo que descartó que exista una negociación para votar en la línea que quiere la defensa del mandatario, a cambio del apoyo del Poder Ejecutivo a propuestas de ley fabricistas.

Lo anterior, porque en el intercambio entre Villalobos y el periodista Michael Soto, se insinuó la posible existencia de negociaciones entre Nueva República y Casa Presidencial, especialmente sobre el proyecto de ley que presentó Alvarado para otorgar frecuencias a las televisoras y emisoras de radio religiosas.

Cuando Soto le consultó al abogado si había acercamientos, Villalobos le indicó que “si los hubiera, no los puedo decir”. Seguidamente agregó que “ahí podría deducirse una respuesta”, lo que el periodista interpretó como una respuesta afirmativa.

Al respecto, Alvarado declaró que “desde ningún punto de vista vamos a entrar a una negociación a cambio de proyectos de ley”.

Explicó que conversó con el presidente Rodrigo Chaves sobre la iniciativa para dotar de frecuencias a medios religiosos, sin necesidad de participar en una subasta, porque el Congreso está en sesiones extraordinarias y es el Poder Ejecutivo el que tiene control de la agenda legislativa.

Igualmente, mencionó que “sería una mezquindad del presidente de la República presentar otro proyecto de ley”, en la misma línea, como lo anunció Rodrigo Chaves el pasado miércoles, en conferencia de prensa.

El voto clave de Nueva República

Villaobos afirmó que la bancada de Nueva República “tiene la llave para definir esa votación”, en relación con los 38 votos necesarios para retirar la inmunidad del presidente. Calculó que, hasta el momento, la oposición sumaría 36 votos en total.

El cálculo toma como base el resultado de la votación anterior, en la que 34 diputados respaldaron la solicitud de la Corte Plena, a lo que Villalobos sumó un eventual apoyo de los legisladores independientes Cynthia Córdoba y Luis Diego Vargas, quienes se ausentaron en esa ocasión.

La fracción completa de Nueva República, integrada por seis congresistas, votó en contra de levantar la inmunidad. David Segura, diputado fabricista y candidato a la vicepresidencia, señaló que la bancada tendrá la próxima semana una reunión para discutir la solicitud de levantamiento de inmunidad, y que “las amenazas del abogado del presidente nos tienen sin cuidado”.

“El abogado del presidente es torpe. El cree que amenazando a Nueva República, está ayudando a que no le levanten la inmunidad a Rodrigo Chaves, ante la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero creo que más bien lo está hundiendo”, agregó

La Asamblea Legislativa no ha definido todavía una fecha para someter a votación la solicitud del TSE. Si bien como parte del proceso se contempla la posibilidad de que Chaves asista al plenario ese día para hacer un descargo adicional, Villalobos indicó que, hasta el momento, la posición es la misma que durante la discusión anterior, por lo que el presidente de la República no se presentaría .

El TSE solicitó a los diputados levantarle la inmunidad a Chaves, el 7 de octubre, luego de analizar 15 denuncias de forma preliminar y determinar que sí era necesario pedir el desafuero, para realizar una investigación de fondo que determine si el presidente cometió parcialidad electoral en sus actos y declaraciones.