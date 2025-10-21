El brazo político evangélico entra en la campaña de Laura Fernández

Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), orientó parte de su estrategia electoral a captar el voto evangélico, sumando a cuatro aspirantes a diputados provenientes de iglesias cristianas e incorporando en su plan de gobierno temas sensibles para este grupo conservador.

En Costa Rica, un 31% de la población se identifica como evangélica, mientras que un 50% dice profesar la fe católica, según la encuesta Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas 2024, presentada en febrero, por el Instituto de Estudios de Población (Idespo), de la Universidad Nacional (UNA).

Gonzalo Ramírez explica cómo llegó al chavismo

“Eso ya representa un potencial capital electoral atractivo para cualquier opción electoral, considerando que hoy los partidos en Costa Rica y sus bases duras electorales son enanas o ínfimas”, expresó Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de Política Nacional (OPNA), de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En la papeleta por la provincia de San José, la agrupación lleva a dos representantes evangélicos entre las primeras cinco casillas: los pastores Kattya Mora Montoya, en el segundo lugar, y Gonzalo Ramírez Zamora, en el quinto.

Mora es esposa del también pastor Juan Luis Calvo Calderón, expresidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC). Por su parte, Ramírez fue diputado durante el periodo 2014-2018, con el Partido Renovación Costarricense (PRC), y fue el primer pastor evangélico en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Su elección fue impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN), siguiendo la línea de fracción establecida por el entonces candidato presidencial Antonio Álvarez Desanti.

En Alajuela, el tercer lugar de la papeleta diputadil recayó en el también pastor y activista provida Gerardo Bogantes Rivera, mientras que en Cartago el segundo puesto lo ocupa el pastor y tiktoker Robert Barrantes Camacho, conocido como Robert Jr.

La vida y la familia como ejes del chavismo

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, incluyó en su propuesta de plan de gobierno, la protección del "niño no nacido". (La Nación/Lucía Astorga /Lucía Astorga)

A la participación de líderes evangélicos en la nómina de candidatos se suma que Fernández centró el primero de los cinco ejes de su programa de gobierno en “la vida, la familia y los valores que nos definen como nación”. En este apartado, el documento también subraya el respeto por la vida de todo ser humano, “nacido y no nacido”.

Sector conservador impulsó a Gonzalo Ramírez

Gonzalo Ramírez, pastor y candidato a diputado de PPSO, destacó justamente este punto como una de las banderas que históricamente ha levantado el sector evangélico. “El primer eje es uno de los que como sector siempre hemos promovido, ser ese tipo de voz, que es la voz de la vida y de la familia”, declaró a La Nación.

Sobre su vinculación con Pueblo Soberano, el exlegislador, quien aún preside Renovación Costarricense, confirmó que respondió a una designación del sector evangélico, que ha mantenido conversaciones con la agrupación chavista.

“Hay un equipo, un foro civil del sector conservador que se ha acercado a ellos (PPSO), y me llamaron para preguntarme si quería participar, por la experiencia que ya había tenido en la Asamblea Legislativa”, expresó.

A la presentación del programa de gobierno de Laura Fernández, realizada el pasado 17 de octubre en el hotel Aurola, en San José, asistió el pastor y expresidente de la Alianza Evangélica, Jorge Gómez Varela, quien participó junto al obispo José Manuel Garita de la plegaria previa al inicio de la ceremonia de traspaso de poderes del 2022, cuando Rodrigo Chaves asumió las riendas del Poder Ejecutivo.

Foro Mi País: brazo político del sector evangélico

Durante la presentación del plan de gobierno de Laura Fernández, el pastor Jorge Gómez Varela (izquierda) estuvo sentado en primera fila, junto al empresario Carlos Valenciano, encargado de finanzas de la campaña chavista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ante una consulta de La Nación, el pastor Jorge Gómez señaló que la Alianza Evangélica, de la cual él es asesor, “no entra a ningún tipo de negociación política con ninguna entidad”, sino que estas gestiones, “como se hizo la vez pasada”, las desarrolla un grupo civil denominado Foro Mi País.

Según una invitación a la que tuvo acceso La Nación, está previsto que Fernández le firme a este Foro, el próximo 23 de octubre, un acuerdo y una “carta de valores judeo-cristianos”. Igualmente, serían presentados los candidatos a diputados ligados con el sector evangélico.

Este es el grupo con el que Rodrigo Chaves firmó un compromiso, cuando era candidato presidencial en marzo del 2022, para eliminar la “ideología de género” en el sistema educativo, y revisar los decretos sobre la fertilización in vitro y la norma técnica (sobre interrupción terapéutica del embarazo).

Justamente, el pasado 15 de octubre, Chaves derogó la norma técnica sobre el aborto terapéutico del 2019 y emitió una nueva. La Alianza Evangélica emitió un comunicado al respecto, en el que celebró el “cumplimiento del acuerdo” del mandatario.

“Agradecemos al señor presidente por haber cumplido su palabra de manera tajante. Esto es un avance sin precedentes en una Costa Rica que hoy más que nunca exige coherencia”, señaló el pastor Ronald Vargas, presidente de la FAEC.

El pastor Jorge Gómez (izquierda), el empresario Carlos Valenciano y el candidato a diputado del PPSO, Gerardo Bogantes (derecha), conversaron durante la presentación del programa de gobierno de Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La medida también fue aplaudida por grupos provida, los cuales calificaron la decisión como una “desautorización” a la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive, quien había defendido la regulación públicamente y ante la Sala Constitucional.

Rotsay Rosales indicó que la existencia de partidos estrictamente confesionales reflejan un voto valórico o axiológico, que tiene que ver ya no solo con temas en efecto religiosos, sino con temas puntuales como el aborto, la suspensión terapéutica del embarazo, el suicidio y la eutanasia, así como la prostitución y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Eso tiene que ver con religión, pero sobre todo con sistemas de valores”, destacó el coordinador del OPNA.

Los candidatos a diputados de PPSO, Gonzalo Ramírez y Marta Esquivel, compartieron durante el acto de campaña del chavismo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Territorios con dominio evangélico

Según el estudio de Idespo, los evangélicos ya superan a los católicos en las provincias de Limón y Puntarenas, así como entre las personas de 18 a 24 años.

En Limón, el 48% de los encuestados se identificó como evangélico practicante, frente a un 31% que dijo ser católico. En Puntarenas, el 45% manifestó su afiliación evangélica, mientras que el 39% se declaró católico.

Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 41% señaló ser evangélico, en contraste con un 35% que indicó ser católico.

Captación de la base fabricista

El presidente Rodrigo Chaves pactó la nueva norma técnica sobre "aborto terapéutico" en una cita con los líderes de la Federación Alianza Evangélica, entre ellos el exdiputado y ahora candidato a diputado chavista Gonzalo Ramírez (derecha). (Cortesía Alianza Evangélica/La Nación)

Durante los dos últimos procesos electorales (2018 y 2022), estas provincias fueron ganadas, en primera ronda, por Fabricio Alvarado, actual diputado y candidato presidencial del Partido Nueva República.

En la primera ronda del 2018, Alvarado se impuso sobre los demás aspirantes con 538.504 votos válidos, mientras que su contrincante, Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), obtuvo 466.129 sufragios. Sin embargo, en el balotaje sería su rival quien finalmente se coronaría presidente.

El semanario Universidad estimó que 350.000 personas que apoyaron a Fabricio Alvarado en la primera vuelta eran evangélicos, lo que representa un 65% del total de los votos obtenidos.

Las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), han evidenciado que los mayores simpatizantes de la gestión del presidente Chaves son principalmente residentes de Limón, Puntarenas y Guanacaste.

Ronald Alfaro, investigador del CIEP, señaló que la base de apoyo de Chaves comparte algunas características con los grupos evangélicos, particularmente desde el punto de vista territorial.

“Ya desde hace un rato, el gobierno o sobre todo el chavismo ha estado interesado en arrebatar esos apoyos a Fabricio Alvarado, pero la estrategia se intensifica cuando se da la denuncia contra él”, añadió.

Alvarado fue denunciado por una joven de 32 años, por un supuesto delito de abuso sexual, el cual habría ocurrido en el transcurso del 2006, cuando ella tenía 13 años y él, 32.

Ella interpuso la denuncia el 18 de febrero de este año ante el Ministerio Público, y su relato fue ampliado el 7 de agosto anterior. A este caso se le sumó otro que fue confirmado en diciembre del 2024, por la Fiscalía General. Esa investigación también es por un presunto delito de abuso sexual, pero cometido en perjuicio de una persona mayor de edad.

Para el politólogo Daniel Calvo, también podría existir una motivación en términos del voto útil, ya que, en su criterio, el chavismo tendría más posibilidades de llegar al poder que el fabricismo, “porque él permitió que su agenda fuera asumida por Chaves”.

“Además, él no ha tenido la capacidad de diferenciarse en estilo ni en ningún otro tema, como para verse como un partido de oposición. La gente lo sigue viendo como afín al chavismo”, agregó.