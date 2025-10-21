Política

El brazo político evangélico entra en la campaña de Laura Fernández

La candidata chavista activó una estrategia que busca apoyo en un grupo que antes tuvo un líder indiscutido: Fabricio Alvarado

Por Lucía Astorga
Laura Fernández lleva a cuatro pastores como candidatos a diputados: Kattia Mora Montoya, Gonzalo Ramírez Zamora, Gerardo Bogantes Rivera y Robert Barrantes Camacho.
Laura Fernández, candidata del PPSO, lleva a cuatro pastores como candidatos a diputados: Kattya Mora Montoya, Gonzalo Ramírez Zamora, Gerardo Bogantes Rivera y Robert Barrantes Camacho. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







Laura FernándezElecciones 2026ChavismoVoto evangélico
Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

