Gobierno les quita a mujeres derecho a solicitar evaluación de aborto terapéutico si temen riesgo para su vida o salud

Nueva norma técnica elimina referencias al aborto impune establecido en el Código Penal

Por Aarón Sequeira
Chaves Alianza Evangélica
El presidente Rodrigo Chaves pactó la nueva norma técnica sobre "aborto terapéutico" en cita con los líderes de la Federación Alianza Evangélica, entre ellos el exdiputado y ahora candidato a diputado chavista Gonzalo Ramírez (der.). (Cortesía Alianza Evangélica/La Nación)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

