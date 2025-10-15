Rodrigo Chaves deroga la norma técnica sobre el aborto terapéutico y emite una nueva

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, derogó este miércoles la norma técnica sobre el aborto terapéutico del 2019 y emitió una nueva.

El 2 de octubre, durante una jornada de oración de la Federación Alianza Evangélica, Chaves había asegurado que modificaría esta norma antes del 15 de octubre.

El martes 10 de diciembre del 2019, durante la administración de Carlos Alvarado, el Ministerio de Salud emitió la norma técnica, que ahora fue derogada, para regular las interrupciones de embarazo en Costa Rica cuando corren peligro la salud y la vida de la madre.

Así anunció Rodrigo Chaves que derogó la norma técnica sobre aborto terapéutico

La norma se emitió para regular, en la práctica médica, lo que estipula el artículo 121 de nuestro Código Penal. Este numeral dice así:

“No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

No obstante, la Alianza Evangélica insistió en modificar la regulación.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Chaves aseguró que la norma anterior “tenía huecos por donde podían pasar camiones de 18 ruedas”, mientras que la ministra de Salud interina, Mariela Marín, mencionó que, con la nueva norma, “cerramos todas las puertas para interpretaciones erróneas que no justifican un aborto”.

“Desde el principio del gobierno, anunciamos que íbamos a hacer esto; sin embargo, el consejo de personas expertas dijeron que hay casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podrían, ante la acción del gobierno, llevar a una situación en que nos ordenen cambiar los valores de esta sociedad y permitir el aborto por la libre, tuvimos paciencia. Una vez clarificadas las dudas, cumplí mi palabra”, mencionó el mandatario.