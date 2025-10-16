Política

Alianza Evangélica advierte a médicos de sanciones si incumplen la nueva norma técnica sobre el aborto terapéutico

El mandatario no ha revelado el nuevo documento

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El pasado 2 de octubre, el presidente Chaves en una actividad con la Alianza Evangélica prometió derogar norma de aborto terapéutico.
El pasado 2 de octubre, el presidente Chaves en una actividad con la Alianza Evangélica prometió derogar norma de aborto terapéutico. (Alianza Evangélica /Alianza Evangélica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesAlianza Evangélicaaborto terapéutico
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.